NTD: каждый день по шесть-семь человек пострадавших — в испанской Памплоне проходят знаменитые забеги с быками

00:47
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США до 2,3% в 2022 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на текущий год до 2,3%, в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%.
00:37
Ротенберг: Брагин максимально эффективен в работе с молодёжью СКА
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что Валерий Брагин будет заниматься поиском новых хоккеистов для команды.
00:30
NYT: Twitter подал в суд на Илона Маска
Twitter подал в суд на предпринимателя Илона Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером, сообщает газета The New York Times.
00:21
Дебютный бой Асхабова в UFC отменён из-за проблем с американской визой
В команде бойца смешанных единоборств Хусейна Асхабова сообщили, что его дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не состоится.
00:15
Серия взрывов произошла в Луганске
Серия мощных взрывов произошла в Луганске, по предварительным данным, над городом сбита ракета «Точка-У».
00:00
Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае
Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семён Елистратов рассказал о своих ближайших планах.
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AFP: президент Шри-Ланки покинул страну
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
23:54
В МИД Франции заявили о скором закрытии «окна возможностей» по ядерной сделке с Ираном
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на слушаниях в Национальном собрании заявила, что «окно возможностей» по ядерной сделке с Ираном вскоре исчезнет.
23:45
Джеймс раскритиковал власти США за недостаточное стремление вернуть на родину Грайнер
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.
23:42
Олимпийский чемпион Крюков планирует продолжить работу со сборной Китая
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков дал понять, что, возможно, продолжит работу со сборной Китая.
23:36
Первая леди США извинилась перед латиноамериканцами за сравнение их с тако
Супруга президента США Джилл Байден принесла извинения латиноамериканцам за то, что во время недавней речи, пытаясь сделать им комплимент, сравнила их с блюдом мексиканской кухни — тако.
23:28
Массажист Кокорина: в последние месяцы у Саши не было никаких травм
Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, высказал мнение об отсутствии достаточной игровой практики у российского форварда в «Фиорентине» в сезоне-2021/22.
23:21
Запасов дизтоплива в Бразилии осталось на 50 дней
Министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида заявил, что запасов дизельного топлива в стране осталось на 50 дней.
23:07
Божович: все уехавшие из России легионеры — предатели
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал массовый отъезд зарубежных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:04
Кадыров высмеял идею Рады рассмотреть закон «о признании Ичкерии»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял планы Верховной рады Украины рассмотреть законопроект о «признании Ичкерии*».
23:01
Губернатор Брянской области заявил об обстреле силами ВСУ посёлка Белая Берёзка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками посёлка городского типа Белая Берёзка.
22:57
СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»
Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников близок к переходу в «Чикаго Блэкхокс».
22:55
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
22:47
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Тихом океане.
22:41
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки и Гольмовского
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
22:38
Защитник Никитин заключил контракт с «Химками»
Защитник «Уфы» Алексей Никитин продолжит карьеру в подмосковных «Химках».
22:30
Физик Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы
Заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы.
22:30
В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары
В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.
22:29
Спикер Госдумы Володин и руководители фракций провели встречу с Мантуровым
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций провели встречу с выдвинутым на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
22:24
Вирусолог Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы
Вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы.
22:20
Дерматовенеролог Смирнова рассказала о свойствах меланомы
Дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова рассказала о свойствах меланомы.
22:20
Российские сапёры обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские сапёры обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тыс. взрывоопасных предметов.
22:19
Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»
Уэйн Руни назначен на пост главного тренера клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Ди Си Юнайтед».
22:13
В Пермском крае ожидается усиление ветра до 27 м/с
В Пермском крае ожидается резкое ухудшение погоды в ближайшие сутки.
22:12
Экс-президент Уругвая Мухика высказался против попыток НАТО и США истощить Россию
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика в интервью РИА Новости высказался против попыток НАТО и США истощить Россию, отметив, что они «играют с опасностью».
22:02
Карпин: РФС ищет соперника для сборной на сентябрь
Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин не исключил, что национальная команда проведёт товарищеский матч осенью.
22:02
Минобороны России: украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в ДНР
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в Донецкой Народной Республике.
21:59
Экономист Ракша прокомментировал динамику курсов евро и доллара
Экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.
21:58
Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре
Показы в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре.
21:53
Минобороны назвало провокацией удары Киева по зданиям рядом с Запорожской АЭС
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска с помощью беспилотников нанесли удар по зданиям возле Запорожской АЭС. По его словам, это провокация Киева, организованная западными кураторами.
21:49
Bild: хавбек «Спартака» Крал перейдёт в «Шальке»
Полузащитник московского «Спартак» Алекс Крал продолжит карьеру в немецком «Шальке».
21:40
Задержан исполнитель покушения на главу департамента образования Мелитополя
В Запорожской области задержали украинского диверсанта, исполнителя покушения на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, которое произошло 17 июня.
21:38
Минобороны: СБУ намерена снять постановочные видео о поимке якобы российских диверсантов
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.
21:33
В Национальном автомобильном союзе прокомментировали ситуацию на рынке подержанных машин
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.
21:32
В России появился первый национальный турмаршрут по югу Сибири
Хакасия, Тува и Красноярский край поддержали развитие круглогодичного туристического направления на юге Сибири, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
21:31
Байден прокомментировал ликвидацию главаря ИГ в Сирии
Президент США Джо Байден прокомментировал ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство»* Махера аль-Агаля в Сирии.
21:30
Карпин: из-за Fan ID в РПЛ будет проблема с посещаемостью
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
21:24
Регистрация на Пушкинский полумарафон в Подмосковье откроется 13 июля
Регистрация на Пушкинский полумарафон в Московской области откроется 13 июля.
21:18
Рогозин поручит космонавтам на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поручит космонавтам на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
21:17
Мишустин заявил о необходимости развивать в России собственное производство в АПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской стороне необходимо развивать собственное производство в АПК.
21:13
«Торпедо» объявило о подписании контракта с Цаллаговым
Полузащитник Дзамболат Цаллагов продолжит карьеру в московском «Торпедо».
21:08
В Оренбурге открыли первую в регионе зарядную станцию для электромобилей
В Оренбурге открыли первую в области зарядную станцию для электромобилей.
21:05
Адвокат Прохоров заявил о возбуждении дела против Яшина по статье о фейках о ВС России
Адвокат Вадим Прохоров заявил о возбуждении уголовного дела против депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.
21:00
Военные ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что войска Вооружённых сил Украины обстреляли дом малютки в Макеевке.
20:57
МОК: слова Риди о неучастии россиян в ОИ-2024 являются его личным мнением
В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Играх-2024.