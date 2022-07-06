NTD: по улицам ослов водили — колумбийские фермеры отдают дань уважения своим вьючным помощникам

00:37
В «Спартаке» рассказали о начале оформления Fan ID для игроков и сотрудников клуба
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб начал оформлять Fan ID для игроков и сотрудников команды.
00:32
Госдеп: Блинкен на полях G20 обсудит с главой МИД КНР, как избежать конфронтации
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И обсудят на полях G20 в Индонезии пути избежания конфронтации.
00:24
Карякин о Непомнящем: с 24 февраля мы не общаемся
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих отношениях с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим.
00:17
Надим Захави назначен на пост главы Минфина Британии
Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен на должность министра финансов королевства. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.
00:10
Президент ПСЖ: я люблю Зидана как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что клуб никогда не вёл переговоров с Зинедином Зиданом.
00:06
Синоптик Шувалов рассказал, когда в столице спадёт жара
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в столице скоро изменится.
00:05
В КТК заявили, что суд постановил приостановить деятельность компании на 30 суток
В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) сообщили, что районный суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность компании на 30 суток из-за экологических нарушений. КТК намерен обжаловать постановление.
23:54
Глава МИД Венгрии заявил о физической невозможности заменить российские энергоресурсы
Венгрия физически не сможет заменить поставки российских энергоресурсов. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
23:54
Диетолог Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.
23:54
СЭ: ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1 + 1»
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.
23:50
Автоэксперт Попов объяснил популярность машин китайских марок
Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.
23:49
Врач Османов дал советы по использованию вентилятора
Врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов дал советы по использованию вентилятора.
23:47
Специалист Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте
Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.
23:42
Психолог Андрияничева рассказала о «симптомах» трудоголика
Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала о «симптомах» трудоголика.
23:41
Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне
Продажи новых коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне по сравнению с маем. Всего за месяц продано 11 572 таких транспортных средства.
23:41
Байден прочёл письмо задержанной в России баскетболистки Грайнер
Президент США Джо Байден ознакомился с письмом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
23:35
Белый дом: США не меняют подход к Украине и продолжат обеспечивать её «сильные позиции»
Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
23:25
Источник: «Зенит» заплатит за Родригао €4 млн
В скором времени защитник «Сочи» Родригао может продолжить карьеру в «Зените».
23:24
В Рыбном союзе прокомментировали ситуацию с импортом красной рыбы
Председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал ситуацию с импортом красной рыбы.
23:21
Стив Баркли назначен на пост главы Минздрава Британии
Стив Баркли назначен на должность министра здравоохранения и социальных дел Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.
23:11
Ничушкин и «Колорадо» начнут переговоры о продлении контракта в течение недели
«Колорадо Эвеланш» и российский нападающий Валерий Ничушкин в ближайшее время начнут переговоры о продлении контракта.
23:08
Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
23:02
Аналитик Евстифеев рассказал об альтернативных валютах
Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев рассказал об альтернативных валютах.
22:59
Журова отреагировала на то, что Шарапову не пригласили на торжественное мероприятие Уимблдона
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию, что Мария Шарапова не была приглашена на празднование 100-летия центрального корта соревнований.
22:58
Диетолог Гончарова назвала противопоказания для интервального голодания
Врач высшей категории, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова назвала противопоказания для интервального голодания.
22:57
В Подмосковье открылся молодёжный форум «Территория смыслов»
В подмосковном Солнечногорске прошло открытие Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь. События».
22:55
Профессор Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры
Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры.
22:50
Агент Кокорина отказался комментировать возможное возвращение футболиста в Россию
Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.
22:50
Госдеп: Блинкен будет на саммите G20 в Индонезии, однако встреча с Лавровым не планируется
Американский госсекретарь Энтони Блинкен намерен участвовать в саммите G20 в Индонезии, однако встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым там не планируется, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
22:43
В «Рубине» подтвердили, что Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно.
22:36
В ЛНР сообщили о бегстве сотрудников Зеленского из Лисичанска
Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
22:35
Профессор Бандурин дал советы по путешествиям в июле
Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин дал советы по путешествиям в июле.
22:32
Жулин поставит короткую программу фигуристам Мишиной и Галлямову
Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что стал постановщиком короткой программы для олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
22:31
В Краснодарском крае рассказали о планах по строительству школ
В Краснодарском крае прошло совещание, посвящённое темпам строительства общеобразовательных учреждений.
22:29
Мартинс допустил курьёзную ошибку в тексте о возвращении в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс опубликовал запись о возвращении в московскую команду.
22:27
В Татарстане ожидается жара до +32 °С
В ближайшие несколько дней в Татарстане ожидается жаркая погода.
22:26
Следователи установят украинских силовиков, причастных к гибели девочки в Донецке
Российские следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого 5 июля погибла десятилетняя девочка.
22:18
Канчельскис высказался о переходе Родригао в «Зенит»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».
22:15
Адебайор не исключил, что вернётся в Россию ради тренерской карьеры
Бывший футболист мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор ответил на вопрос о возможности работать тренером в России.
22:14
Умер советский журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист-международник Георгий Зубков, ему было 95 лет. Об этом сообщила его супруга.
22:11
Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
22:08
Уимблдон отрицает, что Шарапова не приглашена на торжество из-за российского гражданства
Организаторы Уимблдонского турнира не пригласили победительницу 2004 года, российскую теннисистку Марию Шарапову, на празднование 100-летия центрального корта соревнований.
22:08
Власти Ямала прокомментировали ситуацию с подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли.
22:04
В Минобороны заявили о подготовке украинскими боевиками провокации с хлором в ДНР
Украинские боевики готовят провокацию с хлором с ДНР с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:54
Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Марией
Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2022.
21:47
Тарпищев объяснил, как Джокович смог победить в четвертьфинале Уимблдона
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Новака Джоковича над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.
21:47
В Подмосковье совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов
В Московской области совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово с начала 2022 года.
21:42
Оздоев: решение уйти из «Зенита» никогда не будет для меня ошибкой
Российский полузащитник Магомед Оздоев рассказал о решении покинуть «Зенит».
21:41
В МО заявили, что гумкоридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно
Гуманитарный коридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно. Об этом сообщили в Минобороны России.
21:41
Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной гумпомощи на Украине
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника о том, что ведомство выявляет факты продажи поступающей с Запада гумпомощи и продукции армейского назначения.