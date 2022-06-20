WION: «ключ к выживанию» — учёные обнаружили в Гренландии группу белых медведей, менее подверженных изменению климата

На юго-востоке Гренландии учёные обнаружили группу белых медведей, которые охотятся и добывают себе пропитание в нетипичных для их сородичей условиях, передаёт WION. При этом, как отмечается в материале, эта популяция менее остальных оказалась подвержена изменению климата.
Наша следующая история посвящена белым медведям. Обычно им для охоты и добычи пропитания нужен твёрдый морской лёд. Но сейчас на юго-востоке Гренландии учёные обнаружили новую группу белых медведей, которые ведут себя иначе. Вместо того чтобы использовать пресную воду, которая стекает в океан с ледников в этом регионе, они используют рыхлую смесь из пресной воды, снега и льда в качестве платформы для охоты на тюленей.
Эта новая популяция, возможно, даст ключ к пониманию того, как белые медведи, которые в настоящий момент из-за быстрых изменений в арктических водах столкнулись с угрозой для своего существования, могут пережить происходящее.
Это исследование также намекает на то, что данная группа белых медведей менее остальных подвержена изменению климата, которое всё активнее уменьшает шансы на выживание в случае полного исчезновения арктических льдов. Эта небольшая группа белых медведей, живущая на юго-востоке Гренландии и состоящая всего из нескольких сотен особей, генетически отличается от белых медведей, обитающих в других уголках страны.
Их обнаружили на пару градусов южнее от их ближайших сородичей, обитающих в более типичных для белых медведей природных условиях. В целом из-за непредсказуемых погодных условий и сильных снегопадов в этом суровом южном уголке Гренландии местные медведи изучены не особо хорошо.
Однако исследование, о котором мы сейчас говорим, стало возможным только после того, как экологи из Центра полярных исследований при Вашингтонском университете смогли добраться до этого сурового региона на вертолётах, предназначенных для работы в сложных условиях.
Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС с 20 по 21 июня. Встреча глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии пройдёт в Минске.
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоция во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона, считает глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон.
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В результате обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Хама погибли четверо сирийских военных, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.
Донецкая Народная Республика заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донецк хотел был развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставок белорусской техники.
Американским властям потребуется как минимум два года, чтобы добиться снижения инфляции в стране до 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в эфире телеканала CBS.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что группа украинских военнослужащих сдалась в плен бойцам чеченских подразделений и Луганской Народной Республики в освобождённом посёлке Врубовка.
Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в соревнованиях под её эгидой смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина.
Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с правительством талибов, чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на документ Совета сопротивления, в котором перечислены предложения и условия диалога.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко выразил мнение, что невозможность скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft для россиян может привести к новым уязвимостям пользователей к вирусам.