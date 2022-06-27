WION: в Помпеях обнаружили останки беременной черепахи

Археологи обнаружили в древних Помпеях беременную черепаху, сообщает WION. Останки достигают 14 см в длину. Землетрясение, случившееся в этой местности более чем за 15 лет до извержения Везувия, пробило полы одного из зданий, что позволило черепахе прокопать себе нору. Однако отложить яйцо она так и не успела, отмечают исследователи.

Античный Рим продолжает восхищать современный мир. Последнее археологическое открытие было сделано примерно в 25 километрах к югу от Неаполя на юге Италии, где из земли были извлечены останки беременной черепахи. Эти останки были найдены в древних Помпеях, которые были разрушены в результате извержения Везувия около 79 года нашей эры. Посмотрите на эти кадры.

Древние Помпеи были оживлённым городом, расположенным в южной Италии вплоть до одного рокового дня летом 79 года нашей эры. Это был день, когда вулкан Везувий извергся, изрыгая в воздух на высоту в 20 миль дым и токсичные газы, которые вскоре накрыли город. Практически за одну ночь Помпеи и их население, превышавшее 10 тысяч человек, исчезли под покровом пепла.

Эти слои пепла сберегли остатки города на сотни лет, до тех пор, пока они не были обнаружены в XVIII веке. Раскопки и находки осуществляются с того времени до наших дней. Они позволили обнаружить останки беременной балканской черепахи, достигающей 14 сантиметров в длину. Недавно они были извлечены из земли в этой местности.

ГАБРИЭЛЬ, генеральный директор парка Помпеи: В Помпеях произошло очень сильное землетрясение в 62 году, и в магазине на этой улице пол был положен поверх пола, который был уничтожен во время землетрясения. Оно пробило пол, что позволило черепахе прокопать нору здесь, внизу, и мы нашли яйцо внутри неё. Мы не знаем, почему черепаха не отложила яйцо. Она погибла.

Землетрясение потрясло город в 62 году нашей эры. Когда вулкан извергся, город всё ещё восстанавливался. Здесь вы можете видеть обломки, образовавшиеся в результате землетрясения, где черепаха прокопала себе нору. Археологи рассуждают о том, что в первом веке нашей эры место открытия могло быть богатым домом с искусными мозаиками и фресками. Однако после землетрясения 62 года это место было перестроено и превращено в общественные бани.

Помпеи были признаны объектом культурного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Они всё ещё изучаются и исследуются.

Дата выхода в эфир 25 июня 2021 года.