Guardian: учёные разгадали тайну происхождения Чёрной смерти

Международная команда исследователей считает, что всплеск смертности в период 1300-х годов, свидетельства которого были обнаружены на древних кладбищах Кыргызстана, был связан с началом эпидемии чумы. По мнению экспертов, им удалось разгадать почти 700-летнюю тайну происхождения загадочной Чёрной смерти, как называли самую смертоносную эпидемию в истории человечества, охватившую Европу, Азию и Северную Африку в середине XIV века, пишет The Guardian.



Тогда десятки миллионов людей погибли на разных континентах после массовых вспышек бубонной чумы, которая активно распространялась в основном по торговым путям того времени. И несмотря на интенсивные усилия учёных, которые в разное время пытались выявить первичный источник эпидемии, из-за отсутствия убедительных доказательств этот вопрос на протяжении долгих лет оставался открытым, отмечается в статье.



Как рассказал профессор Йоханнес Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, группа исследователей при его участии смогла обнаружить свидетельства, позволяющие с определённой точностью предположить время и место происхождения вируса. «Мы нашли «предка» не только Чёрной смерти, но и большинства штаммов чумы, которые сегодня циркулируют в мире», — пояснил Краузе.



Международная группа экспертов собралась вместе, чтобы разгадать эту загадку, после того как историк из Университета Стерлинга Филипп Славин обнаружил на двух кладбищах, расположенных вблизи озера Иссык-Куль на территории современной Киргизии, свидетельства того, что в конце 1330-х годов там наблюдался внезапный всплеск смертности, говорится в статье.



Славин изучил 467 надгробий на могилах людей, захороненных там в период между 1248 и 1345 годами. И выяснилось, что почти четверть из них — 118 надгробных камней, датируются соседними 1338 или 1339 годами. При этом в надписях на некоторых из надгробий причиной смерти назван «мор», как в те времена часто называли неизвестные эпидемии.



Дальнейшие исследования также показали, что в конце 1880-х годов на этих кладбищах тоже проводились раскопки, при этом из могил было извлечено около 30 скелетов. Изучив дневники раскопок, Славин и его коллеги проследили дальнейшую судьбу некоторых эксгумированных останков и смогли связать их с конкретными надгробиями на кладбищах, сообщает The Guardian.



Затем полученные данные были переданы специалистам по изучению ДНК, в том числе профессору Краузе и доктору Марии Спироу из Тюбингенского университета в Германии. Они извлекли генетический материал из зубов семи человек, похороненных на этих киргизских кладбищах. И в трёх из образцов были обнаружены ДНК бактерии Yersinia pestis, вызывающей бубонную чуму, говорится в статье.



Последующий полный анализ генома обнаруженной бактерии показал, что она была «прямым предком» штамма, вызвавшего Чёрную смерть в Европе восемь лет спустя — и ставшего, по всей вероятности, причиной смерти более половины населения континента в следующие десятилетия, подчёркивается в статье. По словам учёных, ближайший из ныне живущих «родственников» древнего штамма также был обнаружен у грызунов, обитающих в том же регионе.



При этом люди и в наше время по-прежнему могут заразиться бубонной чумой. Но современные правила гигиены и более редкий контакт с крысиными блохами, которые и являются основными передатчиками инфекции людям, предотвращают новые массовые вспышки смертельной чумы, поясняет The Guardian.