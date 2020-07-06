Forbes: новое наступление чумы из Китая надеются победить антибиотиками

В китайской провинции Внутренняя Монголия был зарегистрирован ещё один случай с подозрением на бубонную чуму, которая когда-то погубила в Европе более 50 млн человек. Но пока там объявили лишь не самое серьёзное предупреждение «третьего уровня», запрещающее охоту и поедание животных, которые могут являться возможными переносчиками чумы. С появлением антибиотиков эта болезнь уже кажется не такой опасной. Однако если вовремя не распознать симптомы и не начать лечение, смертность может достигать от 30% до 100, отмечается в статье.

В китайской провинции Внутренняя Монголия недавно был зафиксирован новый случай с подозрением на бубонную чуму. Это та самая «чёрная смерть», которую переносят бактерии yersinia pestis и которая передаётся человеку через укусы блох от заражённых грызунов (например, крыс, мышей и сурков). При этом в ноябре прошлого года во Внутренней Монголии уже было зафиксировано четыре случая чумы, пишет Forbes.



В середине XIV века именно эта чума убила только в Европе более 50 млн человек. Однако китайские власти объявили пока лишь предупреждение «третьего уровня», которое предполагает запрет на «охоту и поедание животных» — возможных переносчиков чумы. А также обязывает сообщать о любых подозрениях на чуму или лихорадку без чётких причин и о любых больных или мёртвых сурках, которые будут там замечены, поясняется в статье.



В конце концов, это «всего лишь чума» и не стоит слишком паниковать, отмечает автор. На дворе уже не XIV век, а у человечества теперь есть различные антибиотики, которые эффективно побеждают чуму, — если, конечно, их назначить вовремя.



Тем не менее чума до сих пор время от времени появляется практически на всех континентах, констатирует Forbes. Например, в США с 2000 года ежегодно регистрируется в среднем по семь случаев чумы за год — причём пик пришёлся на 2006 год, когда было выявлено сразу 17 случаев. Большинство из них приходятся на западную и юго-западную части США. На веб-сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний можно даже посмотреть специальные карты, где отмечены все случаи за последние годы в Америке и за рубежом, говорится в статье.



Однако нельзя забывать, что чума — это всё же серьёзное заболевание, и без своевременного приёма антибиотиков шансы на выживание резко снижаются: от 30% до 100% заболевших умирают, предупреждает Forbes. Поэтому своевременная диагностика и лечение крайне важны, и если вдруг вы ощущаете жар, озноб и слабость, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.



Сложность заключается ещё и в том, что чума бывает трёх разных видов: бубонная, септическая и лёгочная, поясняет автор. Симптомы обычно развиваются через три-семь дней с момента инфицирования. Причём в дополнение к общим симптомам у каждой из трёх разновидностей есть свои особенности.



Например, бубонная чума передаётся в основном через укус заражённой блохи, сообщается в статье. После этого чумные бактерии начинают размножаться в близлежащих лимфатических узлах, из-за чего они набухают и воспаляются, превращаясь в болезненные «бубоны». Без антибиотиков бактерии в конечном итоге распространяются далеко за пределы этих бубонов, предупреждает автор.



Другая разновидность — септическая чума, которая передаётся людям тоже через укус блохи или контакт с другим заражённым животным, а также может стать следующей стадией после бубонной чумы, если её не лечить. При этом бактерии попадают в кровоток и начинают разрушать человеческий организм, вызывая боль в животе или септический шок. В результате появляются гематомы, начинаются внутренние кровотечения, а пальцы рук и ног или нос могут просто почернеть и отвалиться, сообщает Forbes.



Однако самой тяжёлой и страшной формой считается лёгочная чума, при которой бактерии попадают в лёгкие человека либо воздушно-капельным путём при дыхании, либо как результат развития предыдущих разновидностей чумы. Инфекция лёгких вскоре перерастает в пневмонию со всеми тяжёлыми сопутствующими симптомами — кашлем, болью в груди и одышкой. В конце концов, у больного развивается дыхательная недостаточность и наступает шок. При этом он заражает и окружающих воздушно-капельным путём, отмечается в статье.



Но есть и хорошие новости, пишет Forbes. Хотя вспышки чумы в мире до сих пор время от времени случаются, риск эпидемии невелик. И если до появления антибиотиков чума была смертельной, то теперь ситуация изменилась благодаря эффективному лечению. На дворе всё-таки уже XXI век, поэтому новости о появлении чумы не должны вызывать панику, заключает автор.