Independent: китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы
Китайские власти закрыли на карантин деревню во Внутренней Монголии после того, как её житель умер от бубонной чумы. Кроме того, в крошечном поселении Судзи Синьцунь было приказано проводить ежедневную дезинфекцию домов, сообщает The Independent.
Ссылки по теме
-
CNN: вслед за Китаем бубонную чуму обнаружили в США — у белки
-
CNN: во время эпидемии чумы политики XX века оказались на высоте — в отличие от нынешних
-
CNN провёл параллели между Великой чумой и коронавирусом — обе болезни пришли из Китая
-
Fox News: в «утопающую в фекалиях» Калифорнию возвращаются средневековые болезни