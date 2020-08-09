Independent Оригинал

Independent: китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китайские власти закрыли на карантин одно из поселений во Внутренней Монголии после того, как местный житель умер от бубонной чумы. Хотя других заболевших выявлено не было, в деревне приказали проводить ежедневную дезинфекцию домов, пишет The Independent.
Independent: китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы
Reuters

Китайские власти закрыли на карантин деревню во Внутренней Монголии после того, как её житель умер от бубонной чумы. Кроме того, в крошечном поселении Судзи Синьцунь было приказано проводить ежедневную дезинфекцию домов, сообщает The Independent.

Неизвестно, как именно сельский житель заразился бубонной чумой. Но представителя здравоохранения в соседнем городе Баотоу заявили, что проверка людей, контактировавших с погибшим, не выявила у них заболевания, отмечает издание.
 
В районе, где расположена деревня, был введён третий уровень тревоги. Он является вторым с конца в четырёхуровневой системе по предотвращению распространения чумы, поясняет The Independent.
 
Это первая смерть от бубонной чумы, подтвержденная Китаем в этом году. Предыдущий случай заболевания был выявлен в июле в Баяннуре, другом городе во Внутренней Монголии. Это также привело к введению третьего уровня тревоги и закрытию нескольких туристических объектов.
 
Чума, вызываемая бактериями и передаваемая через укусы блох или инфицированных животных, унесла жизни около 50 млн человек в Европе во время эпидемии «черной смерти» в средние века. По данным ВОЗ, ежегодно в мире это заболевание поражает от 1000 до 2000 человек. Но антибиотики уже давно уменьшили фактор страха, некогда связанный с инфекцией, обращает внимание The Independent.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
ВОЗ здоровье Китай
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров