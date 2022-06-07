NTD: морским львам угрожает мусор, выброшенный в океане и на суше

Сотрудники спасательного центра в Аргентине обеспокоены состоянием морских львов, которые всё чаще попадают в рыболовные сети и оказываются на грани гибели. Как передаёт NTD, опасность для них представляет и мусор: спасатели находят морских львов, запутавшихся в пластиковых лентах, которыми стягивают коробки с товаром.

Израненные морские львы — одна из самых актуальных забот сотрудников спасательного центра в Аргентине. Эти млекопитающие часто запутываются в рыболовных сетях и оказываются на грани гибели. Но, как оказалось, опасен не только тот мусор, что выброшен в море.

Спасатели находят морских львов, запутавшихся в пластиковых лентах, которыми стягивают коробки с товаром. Такие грузы постоянно проходят через морские порты. Пластиковые ленты часто ломаются, и никто их не убирает. В итоге они оказываются в океане.

Сотрудники спасательного центра бьют тревогу.

СЕРХИО РОДРИГЕС ЭРЕДИА, морской биолог: Важно подчеркнуть происхождение этого мусора. Он появляется не только потому, что его выбросили с морских судов. Его также оставляют на пляжах или выбрасывают в больших городах. Например, человек бросает окурок на улице в столице. Так начинается цикл, который рано или поздно заканчивается в море.

Спасательный центр принадлежит благотворительному фонду «Мундо Марино». Его специалисты отлавливают раненых и больных морских обитателей и передают их ветеринарам. Вылеченных пациентов возвращают в дикую природу.

Сотрудники фонда также проводят семинары, на которых рассказывают людям о том, как важно с уважением относиться к природе и беречь её.

СЕРХИО РОДРИГЕС ЭРЕДИА: Если деятельность человека — такая, как добыча ископаемых и непрерывная эксплуатация природных ресурсов, — не рассматривается со всей ответственностью, то в итоге это влияет на морскую природу и в долгосрочной перспективе повлияет на нас.

Морские львы принадлежат к семейству ушастых тюленей. Южноамериканский вид распространяется вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки от Перу до Огненной Земли, а также вдоль атлантического побережья до юга Бразилии.

Дата выхода в эфир 03 июня 2022 года.