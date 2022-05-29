Welt: для спасения жаворонков в немецком Вальдорфе всех кошек посадили под домашний арест

В немецком городе Вальдорф объявлен «кошачий локдаун»: власти запретили всем кошкам покидать стены своих домов до конца лета, сообщает Welt. Столь радикальная меры должна защитить находящихся на грани исчезновения хохлатых жаворонков, строящих гнёзда на земле. Хозяевам нарушителей грозит штраф в размере €500.

Локдаун среди зрителей — для всех нас уже исключительная ситуация. Кошек, живущих в Вальдорфе, Баден-Вюртемберг, теперь постигла та же участь. Из-за охраны редкого вида птиц им, вероятно, будет запрещено выходить из дома в течение нескольких месяцев.

Да, так сказать, кошачий локдаун. Маленький городок в панике. Но разумна ли эта мера вообще?

«Как же хорошо на улице!», — вероятно, думает кошка Пумба в Вальдорфе. Но она может об этом только мечтать, потому что в некоторых районах баден-вюртембергского города уже несколько месяцев действует кошачий локдаун. Возмущение велико.

АЛИ КОСКУН, владелец кошки: Это ненормально. Как только появляется солнце, у кошек отнимают свободу. Это как у людей, как в тюрьме.

Домашний арест комнатных тигров до конца августа должен способствовать охране хохлатых жаворонков, которым грозит исчезновение. Они строят гнёзда на земле и высиживают там птенцов. Лёгкая добыча для охотников.

ВОЛЬФГАНГ ХЁГЕРИШ, Союз охраны природы и биоразнообразия Германии: Если от трёх пар птиц остаётся лишь два яйца, то нам нужно приложить очень серьёзные усилия для увеличения популяции.

Того, чья кошка будет бродить по улице, могут оштрафовать на 500 евро. Мэр считает эту меру абсурдной, но не может игнорировать решение властей района Рейн-Неккар.

МАТТИАС РЕНШЛЕР, СвДП, бургомистр Вальдорфа: Есть аргументы за котов, есть против котов, неважно. Но сама по себе эта мера просто нереалистична.

Но факт в том, что даже сытые домашние кошки не могут перестать охотиться. Игровой инстинкт слишком силён. По приблизительным оценкам, 16 миллионов кошек, живущих в Германии, убивают до 200 миллионов птиц в год. Однако внезапно запереть тех, кто гуляет сам по себе, — не очень полезно для кошачей психики.

АНЖЕЛИКА ХОФФМАН, ветеринар: Так происходит с кошками, когда мы делаем им операции, требующие покоя в течение шести недель, например. Они плохо это переносят. Иногда приходится прибегать к психофармакологии.

Местное общество защиты животных намерено оспорить меру в суде. Тем более что ясно, что ответственность за резкое снижение популяции жаворонков несут не коты, а прежде всего человек.

Дата выхода в эфир 28 мая 2022 года.