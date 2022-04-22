Для избавления от зависимости от российских нефти и газа немцам советуют меньше отапливать жилища, перестать пользоваться мылом и реже принимать душ. Как пишет Bild, многие могут посчитать, что отказ от гигиенических процедур нанесёт вред организму, однако дерматолог Яэль Адлер уверяет читателей издания: ежедневно мыться с мылом — опасно, и вообще классический метод умывания кошек — лучший способ поддержания кожи в чистоте.

Чтобы стать более независимыми от поставок российских нефти и газа, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек предлагает меньше отапливать своё жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Как пишет Bild, многие могут посчитать, что отказ от бани или душа, а также сокращение частоты посещений ванной комнаты является нарушением гигиены, однако это неправда. Оказывается, это вообще вредно для вашей кожи — ежедневно тереть её мочалкой с мылом. Специалист по дерматологии Яэль Адлер рассказала читателям издания, что экономия энергоресурсов ведёт ко всё новым открытиям.

Как пишет Bild, существуют необходимые для здоровья бактерии, которые живут на нашей коже. Как правило, их совсем мало, но они имеют шансы быстро размножиться. Для этого нужно всего ничего — оставить свою кожу в покое, то есть не мыться. Эти бактерии спасают ещё и от экземы, а также просто пожирают неприятно пахнущие субстанции — прямо на коже. Так происходит самоочищение.

«Это не миф, это так и есть: после трёх недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде «процесс самоочищения». Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистельщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», — говорит Яэль Адлер.

Однако она отмечает, что этот метод сработает и в том случае, если вы будете лишь легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла. Вообще многие проблемы с кожей — это результат слишком активного, а значит, неправильного ухода, и в этом деле действует принцип «чем меньше, тем лучше».

«Пространство между ягодицами, плечи, ноги и пах. Вот и все четыре ключевые точки нашего тела, которые вам придётся время от времени мыть в те моменты, когда вы почувствуете в них недостаток свежести», — также советует Адлер.

По её словам, именно в этих зонах и возникает большинство разновидностей той вони, которая порой исходит от организма. А потому большая часть пространства кожи человека и не нуждается в мыле.

«Мы сами вызываем у себя 20 процентов возникающих у человека кожных болезней. Мы несём ответственность за то, что слишком редко и не надолго оставляем нашу кожу в покое. Мы просто слишком часто моемся. Когда мы перестанем тереть себя мылом, зачем-то мы применяем ещё и множество кремов для кожи. Так вот, при применении моей системы кремы для кожи больше не нужны. За достаточное количество «смазочного» жира и влажность поверхности отвечает сама кожа. Такая оставленная сухой и расположенная к отдыху кожа вылечивается от всех болезней чаще всего за четыре недели», — говорит дерматолог.

Она отмечает, что тело имеет так называемый микробиом — набор бактериальных культур, «который должен быть защищён», ни в коем случае не подвергаясь воздействию мыльной воды.

Многие люди также тянутся к омовению после занятий спортом, им кажется, что в этом состоянии просто необходимо принять душ, однако Яэль Адлер говорит, что даже после самых «потовыжимающих» упражнений тело не требует никакого мыла. Поскольку пот растворяется в воде, он исчезнет сразу с вашей кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете её водой.

«Пот усиливает действие «кислотной защиты», помогает здоровым бактериям размножаться и поддерживает кожу в увлажнённом состоянии. Свежий пот не воняет — он начинает неприятно пахнуть только в момент, когда в него попадают несущие неприятный запах разрушительные бактерии. Если вы моетесь бактерицидным мылом, вы разрушаете «кислотную защиту» сразу на восемь часов вперёд. В этих условиях, то есть под защитой мыла, могут размножиться болезнетворные бактерии», — расказала дерматолог.

Как заключает издание, классический метод умывания кошек — лучший способ поддержания кожи в чистоте. Однако для рук Яэль Адлер разрешает сделать исключение: «Когда мы перемещаемся из грязной зоны в чистую, например, выходим из уборной или садимся за еду, следует помыть руки. Иначе болезнетворные микробы могут попасть на слизистые оболочки нашего тела или как-то ещё распространиться в наших организмах».