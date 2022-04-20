Глава Eon: эмбарго на российский газ может разорвать Евросоюз

Введение эмбарго на российский газ — это «неверный шаг», заявил в интервью Handelsblatt глава немецкого энергетического концерна Eon Леонхард Бирнбаум. По его мнению, вопрос отказа от энергопоставок из России нужно решать не на национальном, а общеевропейском уровне, иначе это «разорвёт Евросоюз», ведь от голубого топлива зависит не только Германия, но и другие страны.
Глава немецкого энергетического концерна Eon Леонхард Бирнбаум высказался против введения эмбарго на российский газ, заявив, что это был бы «неверный шаг». «Если мы считаем, что можем обеспечить снабжение Германии, не позаботившись сообща о других государствах, то это разорвёт ЕС», сказал он в интервью Handelsblatt.
Он напомнил, что Словакия «полностью зависит» от голубого топлива из России. Тоже самое касается Чехии и Австрии. Поэтому нельзя решать проблему на национальном уровне, ведь речь идёт об общеевропейском дефиците газа, подчеркнул он: «Такой шаг больно ударит не только по Германии, огромные проблемы возникнут во всей Европе». В связи с этим ЕС необходимо согласовать план действий в чрезвычайной ситуации.
К тому же Бирнбаум отметил, что переход на сжиженный природный газ приведёт к увеличению стоимости электроэнергии. Из-за повышения цены на углерод, подорожает и электричество, вырабатываемое с помощью угля, а пострадает из-за всего это конечный потребитель, ведь именно ему придётся платить больше.
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