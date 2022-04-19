Le Monde: эксперт призвал не переоценивать устойчивость европейских экономик

Те эксперты, которые говорят, что эмбарго на российские энергоресурсы минимально скажется на европейских экономиках, в своей расчётной модели исходят из рациональности экономических игроков. Однако, как пишет французский академик Жан-Филипп Бушо в своей статье для Le Monde, экономики уже лишены баланса, а предприниматели часто действуют нерешительно и интуитивно, поэтому нельзя недооценивать последствия эмбарго.

Группа европейских экономистов недавно попыталась определить, каков будет эффект от отказа Германии от импорта российских энергоресурсов. И они пришли к выводу, что такое эмбарго приведёт к снижению ВВП Германии всего на 0,3%, а Франции — и того меньше. Однако академик и преподаватель Жан-Филипп Бушо в своей статье для Le Monde пишет, что не согласен с такой оценкой.

Он отмечает, что эти цифры основаны на гипотезе, что экономика по-прежнему находится в равновесии, хотя авторы и принимают во внимание сложности в замене газа другими энергоносителями в краткосрочной перспективе. Однако, по их мнению, после глубокого шока экономика сможет быстро снова вернуться к равновесию.

Но что значит «быстро», задаётся вопросом автор статьи. По его словам, это могут быть недели, месяцы, а могут быть и годы. К тому же неясно, насколько сильно упадёт ВВП в этом промежутке.

В реальности даже самые точные макроэкономические модели не могут сказать, как быстро будет достигаться равновесие. При этом не исследуется, с какой динамикой ситуация будет ухудшаться. И раз никто не знает, как смоделировать такую динамику, на неё просто не обращают внимания. В основном экономисты как раз занимаются построением моделей возвращения к равновесию, при этом опираясь на гипотезу, что предприятия действуют рационально, максимизируют свою прибыль, достигают баланса между спросом и предложением. Но в случае разбалансированных экономик всё происходит иначе и этот процесс изучен лишь фрагментарно.

Недавно разработанные теории поведения, которые представляют игроков как нерешительных, а действительность как гиперсложную и лишённую гарантий, всё ещё не заслужили признания экономистов. Но автор статьи, наоборот, считает вполне разумным представление, что производитель может не решаться менять цены в соответствии со спросом.

И такая нерешительность приводит к тому, что появляется огромный набор вариантов, как может реагировать экономика, как она может адаптироваться к новым условиям работы. Баланс тогда достигается лишь для некоторых параметров в модели, и то через некоторое время, которое может занимать годы, так что даже само понятие баланса приобретает случайный характер.

В других случаях баланс и вовсе не достигается никогда. Там происходят бесконечные колебания, даже хаотичность в ценообразовании и производстве, отмечает автор статьи, приводя в подтверждение своих слов научную работу на эту тему.

Хаотичное поведение происходит интуитивно — странно было бы полагать, что миллионы индивидуальных предпринимателей смогут быстро привести цены на свою продукцию в соответствие со спросом и достигнуть баланса в эффективности.

Однако колебания из-за несбалансированной экономики могут быть даже сильнее, чем от внешних шоков. Предполагаемое падение ВВП из-за эмбарго на российский газ нужно рассматривать с осторожностью. Если к нему добавить последствия от чрезмерной реакции и плохой координации экономических агентов, то цифры могут быть гораздо хуже.

При этом автор статьи отмечает, что из-за его выводов Европе не нужно отказываться от своих планов снизить зависимость от российского газа. Но, чтобы подготовиться к последствиям, нужно избегать недооценки экономических итогов. А сейчас у классических экономических моделей есть тенденция переоценивать устойчивость описываемых ими экономик, пишет автор статьи в Le Monde.