Le Figaro: «возвращения к нормальной жизни не будет» — эксперт по климату предрёк Европе нарастание энергетических кризисов в будущем

Текущий энергетический кризис не первый и не последний в истории Европы, учитывая, что континент почти полностью зависит в вопросе поставок энергоресурсов от других стран, отмечает в интервью Le Figaro эксперт по климату Жан-Марк Янковичи. При этом надеяться на возвращение к нормальной жизни после завершения конфликта на Украине не стоит, поскольку в будущем дефицит ископаемых источников энергии будет только нарастать, предупреждает специалист. Решить проблему, на его взгляд, можно только ускоренным отказом от углеводородов.

«История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории», — этот афоризм Гегеля приводит в интервью Le Figaro инженер и эксперт по климату Жан-Марк Янковичи, говоря о текущем энергетическом кризисе в Европе. По мнению специалиста, после нефтяного шока 1973 года его повторение было вопросом времени. Как напоминает собеседник издания, Европейский союз импортирует 94% всей используемой им нефти, а географическая Европа, включая Великобританию и Норвегию, которые являются странами-производителями, импортирует 75% чёрного золота, причём треть — из России. В этом импорте треть приходится на Россию. Недавний анализ компании Shift Project показал, что поставки нефти в Европу в большинстве своём зависят от стран, запасы которых истощаются. Таким образом, единственный вопрос относительно грядущего кризиса был в том, что станет его спусковым крючком, замечает Янковичи.

При этом во время прошлого кризиса французское правительство предприняло гораздо более смелые шаги, чем сегодня: оно ввело первые правила касательно термоизоляции для строительства, издало указ об ограничении температуры в помещениях и скорости движения автотранспорта, а также запустило 50 ядерных реакторов (а не шесть, как сегодня). Теперь же, спустя несколько десятилетий политики неолиберализма, государство теперь неохотно вводит решительные меры, констатирует эксперт. Если COVID-19 казался достаточно серьёзной причиной, чтобы приказать людям не выходить из дома в течение двух месяцев, то сегодня власти не могут снизить скорость движения до 110 км/ч на автомагистралях, чтобы справиться с опасностью энергетического кризиса.

Что ещё более удивительно, с точки зрения специалиста: «жёлтые жилеты» во Франции взбунтовались, когда цена на топливо поднялась до €1,5 за литр, однако сегодня, когда она достигла €2 за литр, никто не протестует. То есть повышение цен на топливо за счёт налогообложения вызывает больший протест, чем его увеличение из-за нехватки предложения. «Это означает, что наполнять денежные сундуки Владимира Путина считается более приемлемым, чем наполнять сундуки нашего государства. Это всё-таки странность!» — удивляется Янковичи.

Нефть и газ доступны на земле в ограниченных количествах, и почти все производители в настоящее время прошли пиковые значения добычи, напоминает собеседник газеты. Если Европа хочет сохранить постоянные поставки этих энергоресурсов, отказавшись от услуг России, ей не удастся обойтись без помощи Саудовской Аравии, иначе континенту грозит резкое замедление развития экономики, предупреждает эксперт. Российская добыча обеспечивает 40% газа, используемого в Европейском союзе, напоминает он. Отказ от этих поставок «прямо с завтрашнего утра» фактически означает прекращение отопления большинства зданий с газовым отоплением. «Это физически возможно, но вопрос в том, готовы ли люди к таким усилиям, чтобы поддержать украинцев», — подчёркивает специалист.

При этом Янковичи развеивает надежду на возвращение к «нормальной жизни» после окончания текущего кризиса в области энергетики. Он напоминает, что подобные кризисы в прошлом привели к концу «славного 30-летия» во Франции и мировому финансовому кризису 2008 года. После пандемии COVID-19 целые сектора экономики до сих пор не вернулись к нормальной жизни, а проблемы с поставками продолжаются и по сей день. «Что касается энергетики, и особенно нефти, у нас будет всё меньше и меньше «возвращений к нормальной жизни», — прогнозирует собеседник издания. Если всё общество не переориентируется на ускоренный отказ от углеводородов, эти кризисы будут нарастать, а дефицит поставок будет усиливаться, уверен Янковичи.

С его точки зрения, атомная энергетика не сможет стать для Франции решением проблемы в краткосрочной перспективе: даже если страна вдвое увеличит сегодняшние мощности, без умеренности в потреблении не обойтись. «Лучше, чтобы эта умеренность была управляемой, а не вынужденной, потому что вынужденная умеренность называется бедностью», — предупреждает эксперт.

По словам Янковичи, на индивидуальном уровне набор доступных жестов позволит сократить углеродный след вдвое. При этом такие привычки, как выключение света при выходе из комнаты, или сортировка мусора оказывают очень небольшое влияние на проблему, отмечает эксперт. Что действительно важно, так это смена транспортных средств (отказ от полётов на самолёте и автомобилей), отказ от газового или дизельного котла для отопления, потребление как можно меньшего количества мяса и минимизация любых покупок.

Такой подход совместим с идеями кандидатов в президенты Франции о «реиндустриализации» страны, уверен специалист. При условии, что страна будет производить у себя товары, которые сегодня импортирует, и использовать при этом неископаемые источники энергии.