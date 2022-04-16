FAZ: министр экономики ФРГ отверг идею добычи сланцевого газа и снова напомнил о зависимости от России

Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это влечёт за собой ущерб для экологии, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Хабек также подчеркнул, что Германия не может быстро отказаться от поставок российского газа.

Несмотря на усилия по ускоренному достижению энергетической независимости от России, министр экономики ФРГ Роберт Хабек отверг идею добычи сланцевой нефти и газа в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Хабека, в почве северной части Германии находятся крупные запасы газа, однако добыть их можно только путём гидроразрыва пласта.

«Возможность такого шага невелика, поскольку такой способ добычи сопряжён с негативными последствиями для окружающей среды. На данный момент нет ни одного предприятия, желающего заняться этой добычей», — приводит издание слова министра. Хабек также добавил, что разработка месторождений и получение соответствующих разрешений займут годы.

В этом свете Хабек ещё раз подчеркнул невозможность быстрого отказа от российского газа, пишет издание. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу общественный мир в Германии», — заявил политик.

Как отмечает Frankfurter Allegmeine, экологические активисты выступают резко против технологии гидроразрыва пласта, с помощью которой добываются сланцевые нефть и газ. Они опасаются загрязнения воды, землетрясений и неконтролируемого выпуска метана. Издание напоминает, что сейчас технология гидроразрыва пласта запрещена законами ФРГ.