N-TV: «а нужен ли вам горячий душ 7 раз в неделю?» — немцам предложили подумать об экономии

На фоне событий на Украине в Германии отмечается резкий рост цен на электроэнергию, продукты питания и топливо. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, министр финансов Кристиан Линднер приглушил надежды на скорое облегчение ситуации: по его мнению, цены останутся высокими надолго, особенно на нефть и газ. Поэтому немцам теперь советуют подумать об экономии и задаться вопросом, точно ли им нужен горячий душ семь раз в неделю.

Украинский кризис приводит к резкому росту цен на электроэнергию, продукты питания и топливо в Германии, сообщает N-TV. При этом министр финансов Кристиан Линднер не надеется на скорое облегчение ситуации и ожидает, что цены останутся высокими. Особенно это касается нефти и газа, подчёркивает немецкий телеканал.

Как отметил лидер Свободной демократической партии Германии в комментарии для газеты Handelsblatt, в долгосрочной перспективе цены на ископаемое топливо останутся высокими. При этом он пояснил, что более высокие цены также необходимы для стимулирования перехода на возобновляемые источники энергии. «Мы должны уменьшить одностороннюю зависимость, будь то импорт энергии из России или экспорт в Китай», — подчеркнул Линднер.

Правительство Германии недавно представило пакет мер по оказанию конкретной помощи компаниям, испытывающим давление из-за высоких цен на энергоносители и последствий спецоперации России на Украине. В связи с этим Линднер говорит об амортизаторе в экономической политике. Домохозяйства и предприятия, по его словам, не должны испытывать на себе дополнительное бремя — скорее, необходимо ввести «мораторий на обременение». Германия уже сейчас является страной с высокими налогами в международном сравнении.

«В ограниченном объёме могут также использоваться прямые субсидии на расходы для компаний с непомерно высокими дополнительными затратами на энергию или целевые субсидии на акционерный и гибридный капитал», — считает Линднер. Однако он подчеркнул, что не следует устанавливать неправильные стимулы. «Мы не должны полностью выкладываться в финансовой политике, но должны сохранить способность действовать, чтобы мы могли также реагировать на новые ситуации», — убеждён министр финансов Германии.

В случае возможного газового эмбарго или замораживания поставок со стороны России Германия сможет дотянуть до конца лета или начала осени на одних только нынешних объёмах и закупленном сжиженном газе, сказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в совместной программе RTL и N-TV. «Но тогда хранилища действительно опустеют. А мы бы не хотели этого перед зимой», — отметил Мюллер.

Поэтому он призывает потребителей экономить энергию. «Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придётся задать себе снова», — цитирует слова Мюллера немецкий телеканал N-TV.