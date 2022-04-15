CNBC: прекращение поставок газа из России грозит Европе серьёзной рецессией

Если Россия «перекроет кран» на своих газопроводах, экономика Европы может очень быстро скатиться в рецессию, предупреждают аналитики. По оценкам немецких экспертов, в случае полного прекращения поставок энергоресурсов из России совокупные потери в этом и следующем году составят около $238 млрд (что эквивалентно более 6,5% годового объема производства). Европа также сталкивается с очень серьёзным шоком предложения и инфляционным шоком, сообщает CNBC.

По мнению немецких экономистов, Европу ждёт серьёзная рецессия в случае прекращения поставок газа из России. В своём совместном экономическом прогнозе, который публикуется раз в два года, крупнейшие экономические институты Германии резко снизили предварительные прогнозы по ВВП и предупредили, что негативные последствия кризиса могут распространиться по всему европейскому континенту, сообщает CNBC.



Если бы поставки российского газа прекратились, в экономике Германии произошёл бы резкий спад, уверен Стефан Кутс, вице-президент и директор по исследованиям бизнес-циклов и роста при Кильском институте. Согласно совместному прогнозу, составленному представителями экономических институтов RWI в Эссене, DIW в Берлине, Ifo в Мюнхене, IfW в Киле и IWH в Галле, рост ВВП Германии составит около 2,7% в 2022 году и 3,1% в 2023 году.



Ранее они прогнозировали рост ВВП на 4,8% в 2022 году, поясняет CNBC. Однако сейчас крупнейшие экономические институты Германии снизили свои прогнозы, поскольку обострение кризиса на Украине и связанные с этим последствия замедляют темпы восстановления экономики после предыдущего глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, говорится в статье.



Кроме того, немецкие экономисты прогнозируют серьёзную рецессию в крупнейшей экономике Европы, если поставки российского газа прекратятся — причём последствия этого резкого экономического спада могут распространиться по всему континенту. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и представители Европарламента призвали Европейский союз ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля, изолировав Россию от мирового рынка, напоминает CNBC.



В свою очередь, президент России Владимир Путин «также неоднократно угрожал прекратить поставки газа в Европу», говорится в статье. Однако эксперты предупреждают, что подобный шаг будет иметь тяжёлые экономические последствия для обеих сторон. По данным Европейского статистического агентства, в 2020 году Германия закупила у России 58,9% от общего объёма потребляемого природного газа.



Немецкие институты прогнозируют, что в случае полного прекращения поставок энергоресурсов из России совокупные потери в этом и следующем году составят примерно €220 млрд (около $238 млрд), что эквивалентно более 6,5% годового объёма производства. Это приведёт к росту ВВП всего на 1,9% в текущем году и сокращению на 2,2% в 2023 году вместо ранее запланированных показателей, предупреждают эксперты.



Масштабный проект по строительству трубопровода «Северный поток — 2» стоимостью $11 млрд был призван удвоить поставки газа из России в Германию. Однако в настоящее время он не используется и оказался заброшен: Германия полностью прекратила сертификацию этого газопровода, после того как Россия официально признала независимость ЛНР и ДНР, а затем начала спецоперацию на Украине, поясняется в статье.



Как предупреждает Кутс, в случае полного прекращения поставок российского газа в экономике Германии наступит резкий спад, а правительству придётся оказывать серьёзную поддержку рыночным и производственным структурам. «Если такие схемы поддержки будут внедряться широким фронтом, это приведёт к дальнейшему росту инфляции и подорвёт важный «сигнальный эффект» растущих цен на энергоносители. Что, в свою очередь, усугубит проблемы малообеспеченных домохозяйств и увеличит общие экономические издержки», — подчеркнул немецкий эксперт.



По его словам, «шоковые волны» из-за кризисной ситуации вокруг Украины уже заметно сказываются на экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса. «Государственные стимулирующие пакеты в период пандемии уже оказали свой инфляционный эффект», — отметил Кутс. А нынешний скачок цен на важнейшие энергоносители после начала российской спецоперации лишь ещё больше усиливает давление на цены в сторону их повышения, заявил эксперт.



Менеджер компании PIMCO Джеральдин Сандстром также заявила в интервью CNBC, что риск рецессии в Европе на данном этапе намного выше, чем в США, поскольку европейская экономика сейчас ослаблена. В частности, из-за нехватки запчастей уже пришлось закрыть ряд предприятий автомобильной промышленности, что привело к увольнению части рабочих в Германии, напомнила она. «Европа также сталкивается с очень серьёзным шоком предложения и инфляционным шоком», — пояснила Сандстрем.



В то же время Европейский центральный банк, по её мнению, сейчас более готов нормализовать финансовую политику, хотя риск рецессии в Европе намного выше, чем в США. Перед ЕЦБ в данный момент стоит уникальная задача: попытаться обуздать рекордно высокую инфляцию, не останавливая при этом и без того ослабевающий экономический рост, который, вероятно, ещё больше замедлится из-за перебоев с поставками, отмечается в статье.



По данным Евростата, инфляция в еврозоне в марте этого года составила 7,5% в годовом исчислении. Немецкие экономические институты предсказывают среднегодовую инфляцию в 2022 году на уровне 6,1% — что является самым высоким показателем за 40 лет. При этом в случае прекращения поставок энергоносителей они прогнозируют рост до рекордных послевоенных 7,3%, сообщает CNBC.