Bloomberg: рост цен грозит миру повсеместным «разрушением спроса» — и новой рецессией

Рост цен на важнейшие товары, сырьё и энергоносители ведёт к тому, что потребители вынуждены сокращать траты, и эта тенденция пока нивелируется только недавно прошедшей пандемией, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в случае продолжения подобного тренда и устойчиво высоких цен на энергоносители это «разрушение спроса» приведёт к новой рецессии.

Мировые цены на некоторые важнейшие товары — продукты питания, топливо, пластмассу, металлы — взлетели, превысив тот уровень расходов на них, которые могут позволить себе многие покупатели. В результате потребители вынуждены сокращать свои траты. Однако если эта тенденция усилится, это может привести к тому, что экономики, которые и так пострадали от пандемии и конфликта на Украине, вновь погрузятся в пучину рецессии, пишет Bloomberg.

Это явление наблюдается во всём — и в глобальных трендах, и в мелких деталях. Рост цен на природный газ в Китае вынуждает заводы, производящие керамику, вдвое сокращать объём производства. Транспортная компания из штата Миссури подумывает приостановить работу, так как она не может полностью окупить рост затрат на дизельное топливо за счёт клиентов. Европейские сталелитейные заводы, которые полагаются на электродуговые печи, сокращают производство из-за дорогой электроэнергии, из-за чего металл дорожает ещё больше.

Что же касается мировых цен на продовольствие, то они, по данным ООН, в прошлом месяце установили рекорд из-за того, что ввод российских войск на Украину привёл к перебоям поставок из этих двух стран, на которые приходится четверть объёмов торговли зерном в мире и львиная доля отгрузок растительного масла. При этом если средний класс рост цен на еду просто расстраивает, то для сообществ, которые пытаются выкарабкаться из нищеты, такое развитие событий представляет собой катастрофу. Для некоторых «разрушение спроса» будет эвфемизмом слова «голод».

В развитых странах рост цен на энергию и продукты питания может вынудить домохозяйства отказаться от произвольных расходов: увеселений по вечерам, отпусков, покупки нового iPhone или PlayStation. Решение Китая закрыть свой главный сталелитейный завод из-за коронавируса может привести к росту цен на дорогостоящие товары вроде бытовой техники и автомобилей. Вполне вероятно, что будущее — за электромобилями от Tesla, Volkswagen и General Motors, вот только литий, необходимый для производства их батарей, вырос в цене почти на 500% по сравнению с прошлым годом.

«В целом всё это говорит о том, что экономику может ждать рецессия», — считает старший директор Центра энергетических исследований при Институте государственной политики Бейкера в Университете Райса Кеннет Медлок.

Между тем, по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, фонд собирается уменьшить прогнозируемый рост мировой экономики, в то время как очень многие страны столкнулись с риском рецессии. Георгиева считает, что мировая экономика в этом году всё равно вырастет, но меньше прежнего прогнозного значения, равного 4,4%. При этом глава ФРС США Джером Пауэл отметил, что конфликт на Украине ещё больше усугубил инфляционное давление на фоне роста цен на продовольствие, энергоносители и другие товары, учитывая, что серьёзные инфляционные риски присутствовали и до 24 февраля.

В наибольшей опасности в этом плане находится Европа, так как она в значительной мере зависит от российских поставок. Цены на природный газ на континенте сейчас в шесть раз выше, чем год назад, а электроэнергия — почти в пять раз дороже.

Рост цен может наложиться на конфликт, который разгорелся на самой границе ЕС. По этой причине предприятия и домохозяйства могут начать испытывать отвращение к любым видам расходов. Великобритания, например, понизила свой прогноз развития экономики с 6% до 3,8%, в то время как британцы столкнулись с самым серьёзным снижением уровня жизни, по крайней мере, за последние 60 лет.

Между тем производители удобрений, которые пользуются газом как сырьём, начали урезать масштабы своей операционной деятельности ещё в прошлом году. При этом Италия, Германия и Великобритания подумывают о том, чтобы нарастить потребление угля следующей зимой, чтобы меньше зависеть от газа как источника энергии. Таким образом они надеются высвободить больше топлива, например, для крупных стекольных и сталелитейных заводов, которые не могут отказаться от газа. Однако, как отмечает агентство, даже этих мер может оказаться недостаточно.

Американские потребители и предприятия несколько менее уязвимы к росту цен на топливо, так как они не слишком зависят от российских энергоносителей, однако мировые тенденции не обошли стороной и их. Цены на нефть в США резко выросли в январе и феврале на фоне роста опасений насчёт конфликта, а розничные цены на бензин достигли рекордной отметки: $4,31 за галлон.

Вместе с тем спрос всё же не упал. Более того, по данным Управления по информации в области энергетики США, он вырос примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Во многом это обуславливается тем, что американцы, уставшие от коронавирусных ограничений, ринулись путешествовать.

«Этот фактор исказил всю картину, — полагает официальный представитель компании AAA Эндрю Гросс. — Без пандемии эти высокие цены могли бы подавить спрос».

Если цены на нефть останутся устойчиво высокими, разрушения спроса не избежать. JPMorgan Chase сократил свой прогноз мирового спроса на нефть на второй квартал на 1,1 млн баррелей в день. При этом большая часть этого объёма, как ожидается, придётся на Европу.

«Будь то автомобилисты, которые заправляют свои автомобили, или люди, обогревающие или охлаждающие свои дома, это тот уровень, при котором в прошлом начинало снижаться потребление, а снижение спроса мы наблюдали и раньше, — отметил исполнительный директор ConocoPhillips Райан Лэнс. — Люди начинают экономить и менять своё поведение».