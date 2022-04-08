CNBC: резкий рост цен и угроза рецессии пугают большинство американцев

Согласно новому опросу, продолжающееся подорожание продуктов питания и топлива вызывает серьёзное беспокойство у подавляющего большинства жителей США. Многие пытаются сократить свои траты и опасаются, что стране может грозить рецессия, передаёт CNBC.

Большинство американцев беспокоит рост цен. Об этом свидетельствует новый опрос, проведённый CNBC и Acorns. Это совсем не удивляет. По данным Министерства труда, в феврале инфляция достигла почти 40-летнего максимума. Разумеется, основными причинами этого всплеска стало повышение цен на топливо и продукты питания. И экономисты не видят никаких признаков того, что это подорожание замедляется.

Корреспондент CNBC Шэрон Эпперсон с репортажем о том, как инфляция влияет на повседневные привычки американцев.

ДЖЕССИКА КЕЛЛИ, владелица спа-салона: Наши клиенты прямо сейчас приспосабливаются к трудностям.

Джессика Келли владеет салоном красоты в Гринвилле, Южная Каролина. Многие её постоянные клиенты оказались в стеснённых обстоятельствах.

ДЖЕССИКА КЕЛЛИ: Чувствуется, что напряжённость немного возрастает. Особенно среди тех, кто уже старается сэкономить.

Опасения по поводу инфляции подстёгивают эту напряжённость. Новый опрос СNBC и Acorns показывает, что почти половина американцев постоянно думает о повышении цен. И более трёх четвертей говорят, что обеспокоенность ростом цен заставит их пересмотреть свои траты.

Если рост цен продолжится, более половины опрошенных сократят походы в рестораны. 42 процента уменьшат пользование личным транспортом, а 40 процентов отменят поездку или отпуск. От побережья до побережья многие потребители уже сократили свои расходы.

МУЖЧИНА: Мы не тратим на развлечения так много, как раньше. Стараемся сэкономить столько, сколько можем.

ДЕВУШКА: Меньше ем вне дома и реже езжу на машине.

ЖЕНЩИНА: Я езжу гораздо реже и только на работу.

ПАРЕНЬ: Я просто пытаюсь заработать больше, чтобы компенсировать рост цен.

Трудно предсказать, как высоко цены вырастут и как долго это продлится. Финансовый консультант Эштон Лоуренс считает, что ответы на несколько ключевых вопросов могут помочь людям разобраться, за счёт чего они могли бы сократить часть расходов.

ЭШТОН ЛОУРЕНС, финансовый консультант: Как выглядит денежный поток? Какой тип долга? Каков размер рассматриваемого долга? Речи идёт о том, чтобы внести небольшие изменения и контролировать то, что можно контролировать.

Тем не менее у подавляющего большинства американцев есть ещё большая причина для беспокойства — рецессия. Опрос CNBC показывает, что 81 процент ожидает её наступления в этом году.

ДЖЕССИКА КЕЛЛИ: Рецессия? Да, о ней постоянно приходится думать.

Вот почему, по словам Келли, она планирует заранее развивать онлайн-бизнес по продаже средств по уходу за кожей на случай, если поток клиентов в её спа-салон замедлится.

ДЖЕССИКА КЕЛЛИ: Это позволит нам продолжать наше дело. У нас всегда есть другие вещи, на которых мы можем попытаться сосредоточиться.

ШЭРОН ЭППЕРСОН, корреспондент CNBC: Сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, — это критически важный момент. Тем не менее многие американцы оказались просто ошарашены. В нашем опросе почти девять из десяти человек, которые ожидают рецессии в этом году, также признаются, что испытывают большее финансовое давление, чем год назад. Шеп?

Дата выхода в эфир 06 апреля 2022 года.