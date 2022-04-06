BDN: законодатель в штате Мэн выступил против проукраинской резолюции из-за связей Киева с неонацистами

В США, в штате Мэн, два члена местной палаты представителей — независимый конгрессмен Джеффри Эвангелос и республиканец Джон Эндрюс — выступили против проукраинской резолюции, пишет Bangor Daily News.



Однако этот документ легко прошёл через палату, и, вероятно, то же самое произойдёт в сенате штата, указывает издание.



В этой «символической резолюции» говорится, что штат Мэн поддерживает Украину в её борьбе за независимость и демократию, при этом документ приводит ключевые моменты украинской истории после голосования 1991 года, провозгласившего страну «свободной от Советского Союза».



Основное внимание в резолюции уделено признанию Россией двух «просепаратистских территорий» в качестве независимых республик, что послужило предлогом для ввода российских войск на Украину.



Один из противников этой резолюции Эвангелос перед голосованием заявил, что, хотя и выступает против ввода российских войск, однако он не согласен с представленной в документе характеристикой Украины из-за её связи с неонацистами, из-за участия США в обучении украинских войск, а также из-за того, что он сам поддерживает независимость сепаратистских регионов.



Эвангелос заявил, что западные СМИ не представляют правду о ситуации на Украине.



«В этой истории две стороны, и есть туман войны, а мы здесь получаем только одну сторону», — сказал он.



Как пишет издание, утверждение о неонацистах и связанное с ним заявление о том, что этническим русским на Украине грозит «геноцид», были одними из основных предлогов для ввода российских войск. Однако, по мнению экспертов, «эти утверждения искажают историю». Между тем издание признаёт, что по крайней мере один батальон, ранее вошедший в состав украинских вооружённых сил, имеет связи с неонацистами. Но, как добавляет при этом Bangor Daily News, по данным Анненбергского центра общественной политики, этот батальон составляет лишь небольшую часть украинских сил.



Другой противник резолюции — Джон Эндрюс — был единственным конгрессменом, высказавшимся против этого документа во время голосования. Он предостерёг коллег от поддержки чего-либо, что может привести к более активному военному вмешательству США, и сказал, что экономические санкции Байдена против России нанесут ущерб бедным людям и подорвут мировую экономику.



«Ужесточение американской позиции — это не ответ», — подчеркнул он.



Как напоминает Bangor Daily News, вопрос о неонацистах уже поднимался некоторыми крайне правыми членами конгресса США, в том числе членом палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Так, в конце марта она задалась вопросом, не попадут ли $14 млрд американской экстренной помощи «в руки нацистов на Украине».