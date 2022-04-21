Guardian: «операция термостат» — в целях экономии Италия ограничит температуру кондиционирования в госучреждениях

С первого мая власти Италии собираются ввести температурные ограничения для кондиционеров в школах и других общественных зданиях, сообщает Guardian. Летом термостат нельзя будет настраивать ниже 25℃, а зимой — выше 19℃. Нарушителей ожидают штрафы от €500 до €3000. В Риме надеются, что такие меры помогут предотвратить энергетический кризис, вызванный боевыми действиями на Украине, рассказывает британское издание.

Со следующего месяца в Италии будет запрещено устанавливать на кондиционерах в школах и других общественных зданиях температуру ниже 25℃, сообщает Guardian. Эта мера направлена на предотвращение энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине, объясняет британское издание.

Так называемая «операция термостат» будет действовать с первого мая 2022 года по 31 марта 2023. При этом зимой температура отопления в госучреждениях не должна превышать 19℃. Пока не ясно, как будет контролироваться соблюдение этих мер, но инспекторы из министерства труда смогут проводить проверки и наказывать нарушителей штрафами от €500 до €3000.

Сообщается, что ограничения не коснутся больниц, но их могут распространить на частные дома. Министр государственного управления Ренато Брунетта назвал инициативу «позитивным» сигналом, который позволит сэкономить от 2 до 4 млрд кубометров газа в год, ведь 57% энергетических расходов в общественных зданиях приходится на поддержание теплового режима.

Изначально обсуждение этой меры началось после того, как премьер-министр Италии Марио Драги в ироничной манере заметил, что итальянцы могли бы пожертвовать кондиционированием воздуха ради мира на Украине. «Мы хотим мира или мы хотим кондиционирования воздуха?» — сказал он, добавив, что Рим готов присоединиться к эмбарго на российский газ, если ЕС решит его ввести.