Начатая ещё в 2016 году программа Пентагона, в рамках которой проводятся эксперименты над насекомыми, несёт в себе опасности, пишет Global Times. В частности, многие эксперты опасаются, что подобные технологии можно использовать не по назначению и сделать насекомых переносчиками смертельных вирусов, способных уничтожать целые урожаи и провоцировать гуманитарные катастрофы.

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной привёл к мировому продовольственному кризису, пишет Global Times. При этом продовольственной безопасности угрожают ещё и такие факторы, как глобальные изменения климата и загрязнение окружающей среды. По мнению издания, в ближайшем будущем возможны «продовольственные конфликты», а тема дефицита продовольствия станет постоянной.

Как пишет Global Times, Пентагон в 2016 году создал проект по борьбе с возможной нехваткой продовольствия с помощью насекомых. В его рамках предполагается использование насекомых для влияния на урожай.

Проект предполагает предотвращение естественных и искусственных угроз для урожаев, сообщает Global Times. Посредством насекомых в растения будут передаваться модифицированные гены. Как пишет издание, на проект было выделено $45 млн.

Этот план был подвергнут обильной критике со стороны учёных и экспертов, опасающихся, что подобные технологии могут быть использованы в агрессивных целях, в частности — в качестве биологического оружия, способного уничтожать продовольствие. По словам эксперта китайской академии сельскохозяйственных наук Жанга Дже, существует возможность использования насекомых в качестве переносчиков смертоносных для растений вирусов.

Мотивы самого Пентагона также не до конца ясны, считает издание: действительно ли есть намерение спасти человечество от голода, или же новая технология, напротив, будет призвана провоцировать гуманитарные катастрофы для решения тех или иных «военных задач».

«Почему они используют насекомых в качестве переносчиков? Почему США создают биолаборатории вблизи стран, таких как Россия? Когда откроется ящик Пандоры, начнётся целая серия катаклизмов», — приводит Global Times слова одного из опрошенных изданием экспертов.

Как отмечает Global Times, проект с насекомыми является лишь верхушкой айсберга среди проектов, несущих в себе угрозу потенциального превращения в биологическое оружие. США осуществляли деятельность своих биолабораторий по всему миру, не учитывая вопросы безопасности и не соблюдая конвенции о биологическом оружии. США открыто признавали, что управляют 336 биолабораториями в 30 странах мира, причём 26 из них находятся на Украине, напоминает Global Times.

По мнению экспертов немецкого института имени Макса Планка, программа Пентагона в области использования насекомых может нарушать конвенцию ООН о биологическом оружии, пишет Global Times. «Использование насекомых в качестве переносчиков вирусов является классическим примером биологического оружия», — приводит издание слова профессора международного права из университета Фрайбурга Силджи Воэнки.

Как отмечает Global Times, Пентагон уже имеет обширный опыт в вопросе использования насекомых как переносчиков вирусов. В частности, подобные эксперименты проводились в 80-х годах. Кроме того, в 2014 году американский исследовательский центр недалеко от Тбилиси был оборудован специальным отделением по изучению насекомых.