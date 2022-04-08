NTD: учёные проверяют животных на вирусы, чтобы предотвратить новые пандемии

Пандемия коронавируса показала, насколько тесно здоровье животных связано с человеческим, поэтому американские учёные начали брать пробы у диких оленей, лосей, медведей и волков. Как передаёт NTD, их цель — узнать, какие ещё вирусы животных могут в будущем мутировать и передаться человеку, как это, возможно, сделал COVID-19.

Этот олень попал в специальную ловушку в американской Миннесоте в нескольких километрах от канадской границы. От него многого не надо — лишь несколько капель крови.

Группа учёных начала брать пробы у оленей, лосей, медведей и волков. Их цель — узнать, какие ещё вирусы животных могут в будущем мутировать и передаться человеку, как это, возможно, сделал COVID-19.

СЕТ МУР, исследователь: Для этого исследования мы ловим диких животных практически круглый год. Мы ловим медведей весной, осенью и зимой, оленей и лосей — зимой, а волков — летом и осенью.

Пандемия коронавируса показала, насколько тесно здоровье животных связано с человеческим.

И хотя истоки COVID-19 пока точно не подтвердили, многие учёные уверены, что вирус передался людям от летучих мышей. Это могло произойти напрямую либо через другой вид, который продавался на зоорынке в китайской Ухани.

Теперь вирус, уже мутировавший, находят у многих животных. Так, его выявили по меньшей мере в 24 штатах США.

А в канадском Онтарио местный житель заразился COVID-19 от оленя.

МЭТЬЮ АЛИОТА, биомедик: Мы вторгаемся в среду обитания животных, как никогда раньше в истории. Наше взаимодействие с видами диких животных, включая тех, с которыми мы раньше не взаимодействовали регулярно, становится всё более распространённым.

Все пробы привозят в эту лабораторию при Университете Миннесоты. Здесь говорят, что вероятность передачи от животных какого-то нового ранее неизвестного вируса очень высока.

Учёные опасаются, что новые штаммы COVID-19, которыми заражаются животные, могут мутировать ещё больше — и в итоге люди получат новый устойчивый к разработанным вакцинам вирус.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.