France 3: свинина стала роскошью — в Таиланде подскочил спрос на мясо крокодила

Жители Таиланда всё чаще отдают предпочтение мясу крокодила — нежное, как курица, оно стоит почти в два раза дешевле свинины, подорожавшей из-за чумы свиней и инфляции. Владельцы крокодиловых ферм отмечают резко возросший спрос на свою продукцию и открывают специализированные рестораны, которые пользуются популярностью у населения, рассказывает France 3.

Новое популярное блюдо в Таиланде — мясо крокодила. Оно продаётся гораздо дешевле, чем свинина, на которую за год цены подскочили на 33 процента. На сотне ферм, как здесь, на западе Таиланда, спрос на мясо крокодилов вырос почти вдвое.

Этим утром заводчик кормит своих крокодилов тушами кур. 400 взрослых крокодилов необходимо периодически подкармливать, чтобы они могли размножаться.

СИТТИЧАЙ ПЕНЧАРТ, владелец крокодиловой фермы: Мы кормим их два раза в месяц. Каждый раз в целом уходит 1500 килограммов мяса, но нельзя, чтобы они растолстели, — в этом случае они откладывают меньше яиц.

Затем сотню маленьких крокодилят будут выращивать, пока им не исполнится 2—2,5 года. В это время их мясо становится нежным. После забоя крокодила тщательно разделывают. Кожу продадут по 100 евро за штуку — из них сделают сумку или ремень. Что касается мяса, заводчик предлагает его по четыре евро за килограмм, в то время как стоимость свинины из-за чумы свиней и инфляции теперь достигает семь евро за килограмм.

СИТТИЧАЙ ПЕНЧАРТ: До роста цен на свинину я в среднем продавал по пять килограммов мяса крокодила ежедневно. Сейчас крокодил продаётся гораздо лучше: теперь каждый день клиенты заказывают у меня 800—900 килограммов. В крокодиле всё прекрасно: можно из целой головы сварить суп.

Покупатели приезжают со всей страны, как этот посредник. Он ехал семь часов, чтобы купить 30 крокодилов, которых он собирается перепродать через соцсети.

На обочине дороги ферма также рекламирует прямые закупки. Уже много месяцев покупатели выстраиваются в очередь.

ЖИТЕЛЬНИЦА ТАИЛАНДА: Я считаю, что мясо крокодила лучше, чем свинина. К тому же оно дешевле.

ЖИТЕЛЬ ТАИЛАНДА: Я впервые пришёл купить крокодила. Хочу попробовать.

Мясо крокодила можно приготовить на барбекю в виде шашлыка. Успех этого блюда подтолкнул владельца фермы открыть несколько месяцев назад этот ресторан, который специализируется на крокодиле. Он подаётся с традиционными таиландскими блюдами. Эта семья впервые пробует такое мясо.

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА: По вкусу немного напоминает курицу, если не знать, что это крокодил. Но он на самом деле похож на курицу.

Ежегодно в Таиланде выращивают свыше миллиона крокодилов на мясо, товарооборот которого составляет 160 миллионов евро.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.