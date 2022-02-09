Euronews: медведи в России ходят по улице и выглядывают из окон — а также принесли награду на фотоконкурсе

01:28 Зеленский сообщил, что Макрон решил выделить Украине €1,2 млрд финансовой поддержки Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки.

01:25 «Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции Футбольный клуб «Монако» обыграл «Амьен» в четвертьфинале Кубка Франции.

01:17 Карацев и Булик вышли в четвертьфинал турнира в Роттердаме в парном разряде Россиянин Аслан Карацев и казахстанец Александр Бублик пробились в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде.

01:13 «Известия»: банки предложили использовать биометрию россиян для удалённого открытия счёта Российские банки выступили с предложением использовать биометрию граждан для удалённого открытия счёта, оформления вклада или кредита. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).

01:10 «Интер» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» принимал на своём поле «Рому».

01:04 «Манчестер Юнайтед» вничью сыграл с «Бёрнли» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

01:02 В Рособрнадзоре отметили необходимость вдумчивых и последовательных изменений ЕГЭ В Рособрнадзоре заявили, что необходимо вдумчиво, последовательно и заблаговременно подходить к изменениям Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

00:57 Салливан обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО к продолжению диалога с Россией Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.

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00:44 Вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит Болсонару в Москву Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в интервью газете Valor Economico подтвердил попытку США отменить визит президента страны Жаира Болсонару в Москву.

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00:25 ПСВ разгромил «Бреду» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов Футбольный клуб ПСВ обыграл «Бреду» в четвертьфинале Кубка Нидерландов.

00:17 Псаки заявила, что США поприветствуют прогресс в переговорах с Россией по безопасности Власти США будут приветствовать прогресс в переговорах с Россией по вопросам безопасности в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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00:08 Канцлер ФРГ Шольц заявил о солидарности позиции по Украине с Францией и Польшей Канцлер Германии Олаф Шольц отметил солидарную позицию с властями Франции и Польши по ситуации вокруг Украины.

00:07 Норвежский журналист: не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на Олимпиаде в Пекине Норвежский журналист Эстен Сетер высказался о дальнейшем участии российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.

23:59 В Белом доме заявили о неэффективности введения новых санкций в отношении СП-2 Власти США выступают против введения в настоящий момент новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

23:55 Генпрокурор Словакии Жилинка: договор с США приведёт к потере части суверенитета страны Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.

23:53 Макрон поздравил Фийона Майе с золотой медалью на Олимпиаде-2022 Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлониста Кентена Фийона Майе с победой в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

23:47 В Белом доме анонсировали переговоры Байдена и Макрона Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведёт переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

23:46 Навка: Кондратюк много сил отдал в командном турнире Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

23:39 Степанова: надеюсь, Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки Российская лыжница Вероника Степанова надеется, что президент России Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки.

23:37 В ЦПВС сообщили о планируемых диверсиях боевиков в Сирии Лидеры боевиков планируют совершить диверсии в отношении государственных служащих и объектов в ряде сирийских провинций. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

23:28 Рангник объяснил отсутствие Роналду в старте против «Бёрнли» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему португальский форвард Криштиану Роналду остался в запасе на матч 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бёрнли».

23:24 Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

23:19 Овечкин — о коронавирусе: был сложный период, особенно для моей супруги Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.

23:12 Минздрав заявил о бесперебойном оказании плановой медицинской помощи детям В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

23:08 Чешский фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры Чешский фигурист Михал Бржезина объявил о завершении карьеры после того, как не сумел квалифицироваться в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.

23:08 На сайт новостного агентства ЛНР совершили кибератаку На сайт официального информационного агентства ЛНР «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) совершили серьёзную кибератаку. Об этом сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

23:00 Лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте, Уайлд завершил карьеру: итоги 8 февраля Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте, сноубордист Вик Уайлд после бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе объявил о завершении карьеры, а женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от Финляндии, но вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

22:54 Главы МИД Украины и Франции обсудили ситуацию на украинских границах Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом возможности деэскалации ситуации на Украине.

22:47 Невролог Вознюк заявил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера Невролог Игорь Вознюк напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

22:46 Лисакович: Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович назвал лучших, по его мнению, игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

22:43 Путин вновь возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине Согласно данным нового исследования, проведённого в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, президент России Владимир Путин снова возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Олимпийских игр в Пекине.

22:36 Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции по Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в рамках телефонного разговора обсудили координацию дальнейших действий касательно ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

22:35 Быков сказал, что вратарь сборной Швейцарии напоминает Третьяка Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игроках команды Швейцарии в преддверии матча на Олимпиаде в Пекине.

22:30 Быков не считает, что преждевременная остановка сезона ударила по престижу КХЛ Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на преждевременную остановку сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

22:26 В Белоруссии полный курс вакцинации против коронавируса прошли почти 50% населения В пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что почти половина населения страны прошла полный курс вакцинации против COVID-19.

22:25 Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с новостью о Байдене Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.

22:22 Актёр Александр Збруев поделился воспоминаниями о своём коллеге Викторе Проскурине Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился воспоминаниями об актёре Викторе Проскурине, которому 8 февраля исполнилось бы 70 лет.

22:20 В ООН выразили надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш надеется на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, без военных действий.

22:19 Смольский: благодарен Логинову, он помог мне на последнем круге удержать скорость Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине, рассказал, как на дистанции шёл за россиянином Александром Логиновым.

22:15 Вяльбе посоветовала не обращать внимания на эмоции Устюгова Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе отреагировала на слова лыжника Сергея Устюгова о том, что турнир для него закончен после неудачи в спринте на Олимпиаде в Пекине.

22:14 Невролог Штерн дала советы по мониторингу состояния здоровья в преддверии весны Невролог, кандидат медицинских наук Марина Штерн дала советы по мониторингу состояния здоровья в преддверии весны.

22:14 Продюсер Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска» Генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева рассказала о костюмах для нового сезона шоу «Маска».

22:10 Вяльбе: в скиатлоне Клебо не удалась гонка, а тренировка вышла на славу Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе высказалась о победе норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в спринте на Олимпиаде в Пекине.

22:06 Британия предоставит Украине противокорабельные ракеты Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью украинскому радио «Новое время», что Великобритания предоставит Украине противокорабельные ракеты.