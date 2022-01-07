DT: белые медведи бегут из США в Россию из-за таяния льдов
В течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса подросткам следует воздержаться от тяжёлых физических нагрузок, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов принял решение перейти в столичное «Динамо».
Соединённые Штаты призывают миротворческие силы ОДКБ соблюдать права человека в Казахстане. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
В результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы погибла женщина. Ещё один человек пострадал в ходе аварии.
Председатель Совета Безопасности ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как намерен выстроить свою работу в команде из столицы Венгрии.
Более 2,6 млн выявленных случаев коронавируса зарегистрировано в мире за последние сутки.
В казахстанском городе Актау продолжаются протесты, полиция оцепила протестующих.
Машина скорой помощи попала в ДТП в центре Москвы, в результате аварии один человек пострадал.
Белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ, прибыли в Казахстан.
В Алма-Ате слышны выстрелы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
«Севилья» в гостях переиграла «Сарагосу» в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Испании по футболу.
В Италии впервые за время пандемии зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки.
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном карантине национальной команды в Оберхофе.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану.
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что у США есть вопросы касательно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.
В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа.
«Милан» на своём поле переиграл «Рому» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд.
Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках.
Череповецкая «Северсталь» в гостях нанесла разгромное поражение китайскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» отправку сил ОДКБ в Казахстан.
Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что шесть блокпостов выставлено по периметру столицы Казахстана.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией.
МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери в связи с задержанием в Мельбурне и возможной депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича.
Водитель съёмочной группы телеканала «Алматы ТВ» погиб во время стрельбы у городской резиденции главы государства.
Правительство Армении разрешило подразделению вооружённых сил республики участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.
Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не приняли участие в тренировке команды.
МИД России рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест протестов и обеспечить себя необходимым.
Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) одобрило второй транш своего годового взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
В Кызылординской области на юге Казахстана проводится антитеррористическая операция.
Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как намерен выстроить свою работу и взаимоотношения с футболистами команды из столицы Венгрии.
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно.
Лидер мужской сборной России Эдуард Латыпов не примет участие в спринте и гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.
Мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света в городе.
Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию с возможной депортации первой ракетки мира из Австралии.
Детская спортивная команда, находившаяся на сборах в Алма-Ате, смогла вернуться на родину через Бишкек при содействии сотрудников МИД России.
В результате возгорания в жилом доме на западе Москвы пострадали три человека.
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение отменить два ближайших матча «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде из столицы Башкирии.
Пресс-служба Минздрава России сообщила, что в стране за пять дней 2022 года 323 человека пострадали и 73 погибли в результате ДТП.
Все здания государственных органов в Алма-Ате в настоящий момент находятся под контролем властей.
Бывший тренер клуба Бундеслиги «Лейпциг» Джесси Марш отказался возглавить российский «Краснодар».
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 179 756 человек, в результате чего общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 14 015 065.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Йокеритом» в Хельсинки находится под угрозой срыва.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что десятки протестующих были убиты, около 1 тыс. человек получили ранения в результате протестов в Алма-Ате.
В МВД Казахстана заявили, что сотрудники правоохранительных органов освободили площадь Республики в Алма-Ате от радикалов.