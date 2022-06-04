NTD: в Японии создали робота-козла для помощи пожилым фермерам

02:10
CNN: США, Британия и ЕС обсудили условия перемирия на Украине без участия Киева
Представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.
02:00
Столтенберг проинформировал о конструктивном диалоге с Эрдоганом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о конструктивном диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подчеркнул поддержку усилий Анкары по согласованию с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины.
01:38
Посла Греции в Анкаре Кристодоуло вызвали в МИД Турции после митинга РПК в Афинах
В МИД Турции вызвали посла Греции в Анкаре Лазариса Кристодоуло на фоне митинга сторонников запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) у посольства в Афинах.
01:17
Число пострадавших при столкновении локомотива с поездом в Словакии возросло до 70
В Словакии сообщили по меньшей мере о 70 пострадавших с травмами различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом.
01:10
В Казахстане наступил день тишины перед референдумом о поправках в Конституцию
В Казахстане наступил день тишины в преддверии проведения референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.
01:00
В Запорожье сообщили о ликвидации группы диверсантов
В Мелитопольском районе Запорожской области выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
00:57
Fan ID станет доступен для оформления на портале госуслуг с 4 июля
Паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий станет доступен для оформления с 4 июля на портале «Госуслуги».
00:42
Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о целях команды в РПЛ
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о целях команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
00:40
США и ЕС договорились усилить координацию по соблюдению экспортного контроля в России
Еврокомиссия договорилась с Минторговли США об усилении координации по обеспечению соблюдения экспортного контроля в России на основе сотрудничества в рамках Совета по торговле и технологиям США — ЕС.
00:28
Матыцин: власти сделают всё необходимое для защиты российского спорта от дискриминации
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что власти России сделают всё необходимое, чтобы защитить российских спортсменов от дискриминации и политизации.
00:21
ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберного вооружения
Украинская армия подвергла ряд районов Донецка обстрелам из крупнокалиберного вооружения, следует из заявления представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
00:16
Экс-игрок «Спартака» Кутепов ведёт переговоры с клубами из России и Турции
Дамиано Драго, агент бывшего защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о будущем футболиста.
00:14
Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни
Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.
00:14
В Севастополе ожидается жара до +30 °С в субботу
В ближайшие выходные в Севастополе ожидается жаркая погода.
00:14
В Волгоградской области отменили масочный режим
В Волгоградской области с пятницы, 3 июня, отменили масочный режим. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба.
00:14
В Калининграде проводят проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе
Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.
00:13
Слуцкий заявил о планах продолжить курс Жириновского
Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о планах продолжить курс Владимира Жириновского.
00:12
Международный фестиваль цветов пройдёт 9—11 июня в Петербурге
Международный фестиваль цветов состоится 9—11 июня в Санкт-Петербурге.
00:09
В Москве вручили Национальную премию интернет-контента
В Москве прошла церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
00:05
Национальный расчётный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию с санкциями
Национальный расчётный депозитарий (НРД) признал введение Евросоюзом санкций чрезвычайной ситуацией.
23:59
Гуляев: основная задача российских конькобежцев на Играх-2026 — золото
Избранный на пост президента Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев, сообщил что на зимней Олимпиаде в Италии 2026 года основной задачей станет завоевание золотых медалей.
23:55
Число договоров долевого участия в строительстве выросло в Москве почти на 10% за четыре месяца
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по апрель этого года при покупке жилья в новостройках столицы было заключено 31,6 тыс. договоров долевого участия — на 9% выше аналогичного периода 2021 года и на 47% — 2020-го.
23:54
Синоптик Варакин перечислил регионы, в которых уже можно купаться
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин перечислил регионы, в которых уже можно купаться.
23:53
Аналитик Протасевич рассказал, как планировать семейный бюджет
Финансовый аналитик Алексей Протасевич рассказал, как планировать семейный бюджет.
23:51
Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых
Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых, заявила министр образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик.
23:51
Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке новостроек
Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке новостроек.
23:50
Дальневосточный музыкальный форум пройдёт во Владивостоке
Дальневосточный музыкальный форум будет проходить во Владивостоке с 30 июня по 3 июля.
23:50
Специалист по недвижимости Савченко прокомментировал ситуацию с ценами на жильё
Генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.
23:49
Кубанские библиотеки примут участие в акции «Читаем Пушкина»
Библиотеки Краснодарского края примут участие в акции «Читаем Пушкина». Она приурочена ко дню рождения писателя и поэта, который отмечается 6 июня.
23:48
В Московской области расследуют убийство 17-летней девушки в Одинцове
Прокуратура Московской области поставила на контроль уголовное дело, возбуждённое после убийства 17-летней девушки в Одинцове.
23:47
Франция проиграла Дании на старте Лиги наций УЕФА
Сборная Франции на своём поле уступила команде Дании в стартовом матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
23:45
Число самозанятых в Удмуртии превысило 40 тысяч
Число самозанятых в Удмуртии на 1 июня 2022 года превысило 40 тыс.
23:44
В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 4 июня.
23:39
«Спартак» продлил контракт с Вишневским до 2025 года
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский подписал новый контракт со столичным клубом.
23:34
Путин: Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов
Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов, напомнил российский президент Владимир Путин.
23:26
Аксёнов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в республике.
23:26
Рууд стал вторым финалистом «Ролан Гаррос» и сыграет с Надалем
Норвежец Каспер Рууд обыграл хорвата Марина Чилича в 1/2 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису Париже.
23:25
Путеводитель по Нижнему Новгороду признан лучшим в России
Путеводитель по Нижнему Новгороду, выпущенный к 800-летию города, победил в конкурсе «Лучшая туристская карта, путеводитель и SMART-приложение по России — 2021».
23:24
В Татарстане рассказали о работе по восстановлению лесов
В Татарстане в 2022 году высадят 3,6 тыс. га леса в рамках работы по восстановлению зелёного фонда.
23:22
Аналитик Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке
Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго России Сергей Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке.
23:22
Специалист в области туризма Шустикова высказалась об электронных путёвках
Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова высказалась об электронных путёвках.
23:20
Орещук: «Уфа» хочет за Агаларова большие деньги
Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал уход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».
23:15
Орещук: бюджет «Казанки» составляет максимум 100—120 миллионов рублей
Футбольный агент Роман Орещук рассказал, какой нужен бюджет для содержания клуба «Казанка».
23:15
Новые санкции ЕС против России затронут около 70 финских компаний
Шестой пакет санкций Евросоюза против России, охватывающий экспорт продукции химической промышленности, коснётся порядка 70 финских компаний, сообщила таможня Финляндии.
23:11
РЭО представил цифровую платформу экомониторинга
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил цифровую платформу экомониторинга на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
23:10
В Москве обсудили вопросы развития бизнеса
В Москве состоялся круглый стол, посвящённый трансформации бизнеса и новым этапам его развития.
23:02
У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и бронежилетом
Полиция США сообщила о задержании мужчины, который припарковал машину у здания Капитолия, у него были обнаружены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.
22:57
Президент Мексики пока не решил, будет ли участвовать в Саммите Америк в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не решил, будет ли он участвовать в предстоящем Саммите Америк в США.
22:46
«Анжи» подал апелляцию на отказ РФС в выдаче лицензии
В махачкалинском «Анжи» рассказали, что клуб подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) отказать в выдаче лицензии Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2).
22:41
Макрон: нельзя унижать Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.