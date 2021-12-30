Global Times: чтобы не проиграть конкурентам — Китай обнародовал пятилетние планы на «умное производство» и роботостроение

В последние годы такие страны, как США, Германия и Япония стали всё больше внимания уделять развитию «умного производства». Чтобы не отставать от конкурентов, в рамках своих новых пятилетних планов Китай предусмотрел переход большей части крупных предприятий на цифровые технологии, усовершенствование оборудования и программного обеспечения собственного производства, а также расширение производства роботехники и повышение её качества, пишет Global Times.

Во вторник 28 декабря Китай обнародовал новый пятилетний план развития «умного производства», в котором страна пообещала, что к 2025 году крупные предприятия перейдут на цифровые технологии, сообщает Global Times.

План был опубликован Министерством промышленности и информатизации КНР при взаимодействии с семью другими ведомствами. Как обращает внимание китайская газета, другие страны, включая США, Германию и Японию, сейчас тоже активно занимаются переходом на «умное производство».

В рамках китайской пятилетки к 2025 году более 70% крупных китайских предприятий должны внедрить у себя цифровые технологии и в качестве демонстрации новой модели в стране будет построено более 500 производственных площадок нового типа. Также власти указали на необходимость повышения технологического уровня и конкурентоспособности разрабатываемого в КНР оборудования для «умного производства» и промышленного программного обеспечения. И ещё одним компонентом нового плана станут усиленные исследования в сфере «ключевых технологий» вроде искусственного интеллекта, 5G, больших данных и периферийных вычислений.

«Уровень развития «умного производства» соотносится с будущей позицией китайской обрабатывающей промышленности в мире», — заявило Министерство промышленности и информатизации.

В последние годы такие страны, как США и Германия, уже запустили собственные проекты, чтобы подготовиться к «новому этапу международной конкуренции в сфере «умного производства», подчёркивает издание. Так, в 2018 году Белый дом опубликовал Стратегию по американскому лидерству в производстве с применением новейших технологий (Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing), а в 2019-м Германия представила финальную версию Национальной промышленной стратегии — 2030.

По словам директора Института исследований передовых технологий в Пекине Чжан Сяожуна, по сравнению с ведущими странами в сфере «умного производства», вроде США, Германии и Японии, Китаю ещё предстоит усовершенствовать своё программное обеспечение и инфраструктуру. «Промышленное программное обеспечение, операционные системы и оборудование, которые используются в Китае, в большинстве своём — продукция зарубежных брендов. Другие страны более продвинуты в своём оборудовании и различных задействованных на производстве устройствах. Китай же отстаёт по ключевым компонентам, таким как чипы», — прокомментировал эксперт.

Также, продолжает Global Times, во вторник Министерство промышленности и информатизации КНР представило пятилетний план по развитию роботостроения. Оно, по мнению властей, должно достичь передовых мировых стандартов, чтобы помочь индустрии стать глобальным центром инноваций и производства. Китай собирается создать от трёх до пяти промышленных зон, специализирующихся на роботостроении, и удвоить объёмы производства.

Как подчёркивает газета, Китай в течение восьми лет подряд был крупнейшим потребителем промышленных роботов, которых он использует в 52 категориях промышленности, в том числе автомобилестроении, производстве электроники, металлургии, лёгкой промышленности и медицине. Несмотря на то что китайское роботостроение добилось большого прогресса за последние годы, представитель Министерства промышленности Ван Вэймин подчеркнул, что пробелы ещё остаются и стране необходимо работать над качеством, стабильностью и надёжностью продукции, чтобы выйти на новый уровень.

Global Times добавляет, что, помимо «умного производства» и роботостроения, Китай уже поделился пятилетними планами по развитию информационных технологий и производству медицинского оборудования.