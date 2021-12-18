ABC News: США обвинили Китай в создании вооружений по контролю над мозгом

США внесли в чёрный список десятки китайских правительственных исследовательских институтов и частных технологических компаний и наложили на них санкции, передаёт ABC News. Вашингтон обвинил эти организации в разработке и применении различных биотехнологий, в том числе «вооружений для контроля над мозгом».
Администрация президента США Джо Байдена наложила санкции на десятки правительственных исследовательских институтов и частных технологических компаний Китая, сообщает ABC News. Вашингтон обвинил эти организации в использовании технологий в качестве оружия как внутри страны, так и за её пределами
Об этом шаге объявили Минфин и Министерство торговли США.
В частности, Вашингтон предупредил, что эти организации работали в рамках более широкой стратегии правительства Китая по разработке и развёртыванию биотехнологий, в том числе «вооружений для контроля над мозгом», для их возможного использования в «наступательных целях».
Как отмечает издание, эти технологии могут быть применены для реализации репрессий в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств. Данные действия Пекина США уже охарактеризовали как геноцид.
Вводимые Вашингтоном ограничительные меры направлены на то, чтобы запретить использовать американские технологии в подобных проектах или же чтобы заблокировать доступ попавших под санкции организаций к финансовой системе США.
«Научное стремление к биотехнологиям и медицинским инновациям может спасти жизни. К сожалению, КНР решила использовать эти технологии для достижения контроля над своим народом и подавления представителей этнических и религиозных меньшинств», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.
Она также добавила, что Америка не может допустить, чтобы её товары, технологии и программное обеспечение, поддерживающие медицинскую науку и биотехнические инновации, использовались в целях, противоречащих требованиям национальной безопасности США.
В общей сложности в чёрный список были внесены 12 китайских научно-исследовательских института и 22 технологические фирмы. Отныне любой экспорт или передача американских технологий этим организациям, за исключением ограниченных случаев с лицензиями, запрещены. Главный целью санкций стала Академия военно-медицинских наук Китая и её 11 научно-исследовательских институтов.
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