Telegraph: «футуристическое оружие» — ВМС США испытали боевой лазер против водной цели

На недавних испытаниях американские военно-морские силы впервые уничтожили передвигающуюся по воде цель с помощью лазерного оружия. По мнению властей США, эта технология способна «изменить правила игры» будущих конфликтов, в том числе в случае масштабной войны с Китаем, сообщает The Daily Telegraph.

ВМС США впервые испытали «футуристическое лазерное оружие» для поражения плавающей цели. Энергетический луч, выпущенный с борта корабля USS Portland, уничтожил учебную мишень в Аденском заливе между Восточной Африкой и Аравийским полуостровом, сообщает The Daily Telegraph.

Оружие этого типа проходило испытания ещё в мае прошлого года. Но тогда американский военный корабль использовал твердотельный лазер, чтобы сбить летающий беспилотник, напоминает издание.

США работают над лазерным оружием со времён холодной войны. Власти страны считают, что оно может «изменить правила игры» в любом будущем конфликте на море и даст преимущество в потенциальной масштабной войне с Китаем, отмечает The Daily Telegraph.

При применении технологии американским кораблям не придётся тратить время на перезарядку орудий в случае «китайского натиска». Лазеры можно использовать в обороне, позволяя судам продолжать запускать ударные ракеты, поясняет издание.

Власти США также полагают, что с помощью лазера можно уничтожать оснащённые взрывчаткой беспилотные суда, которые в Красном море используют хуситы. Аденский залив расположен на южном побережье Йемена, который находится в состоянии войны с тех пор, как поддерживаемые Ираном повстанцы захватили столицу страны в 2014 году.

В 2015-м в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По некоторым оценкам, в результате зашедшего в тупик противостояния погибли 110 тыс. человек, обращает внимание издание.

Хуситы задействовали в борьбе с коалицией беспилотные лодки, которыми можно управлять дистанционно и отправлять их к цели до взрыва. Иран подозревают в том, что он помогал повстанцам создавать дроны, но исламская республика отрицает свою причастность, подчёркивает The Daily Telegraph.