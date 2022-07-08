NTD: бег от быков и коррида снова вернулись в испанскую Памплону

В испанской Памплоне стартует знаменитая фиеста Сан-Фермин, которая прославилась благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце». Как передаёт NTD, мероприятие продлится неделю. В городе пройдут карнавалы, костюмированные представления, выступления уличных артистов, шествие гигантских кукол и, конечно же, коррида. Но самое яркое событие праздника — бег от разъярённых быков, который испанцы называют энсьерро.

С балкона мэрии испанской Памплоны на глазах ликующей толпы взлетает сигнальная ракета чупинасо. Так здесь начинается знаменитая фиеста Сан-Фермин. Она продлится неделю. Самое яркое событие праздника — бег от разъярённых быков. Испанцы называют его энсьерро.

ЖИТЕЛЬ ПАМПЛОНЫ: Я живу в Памплоне, и вначале мы думали, что это будет местное мероприятие и приедут только испанцы. Но посмотрите: всё почти так же, как всегда. Я в восторге.

Энсьерро — хоть и впечатляющая, но самая малая часть фиесты. В основном люди будут круглосуточно веселиться. В городе пройдут карнавалы, костюмированные представления, выступления уличных артистов, шествие гигантских кукол и, конечно же, коррида.

Фиеста Сан-Фермин прославилась благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце». Американский писатель впервые попал на неё в 1923 году. Атмосфера праздника его заворожила. Хемингуэй бывал здесь вплоть до 1959 года.

Теперь на фиесту в Памплону приезжают от одного до трёх миллионов туристов. Этому празднику уже более восьми столетий.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.