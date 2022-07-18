Bloomberg: аномальная жара в Европе привела к росту цен на газ и электроэнергию
Цены на природный газ в Европе подскочили на фоне аномальной жары, которая охватила всю западную половину региона и стала причиной роста потребности в охлаждении, что подстегнуло цены на электроэнергию. Как пишет Bloomberg, согласно данным компании Maxar, температуры в некоторых частях Великобритании и Франции могут достичь рекордно высокого уровня в понедельник и вторник. В минувшее воскресенье Германии удалось выработать максимальное количество электричества из солнечной энергии, и она намерена побить этот рекорд уже во вторник.
Как отмечает издание, аномальная жара — суровое напоминание об изменении климата — усугубляет энергетический кризис в Европе, ставший худшим за последние несколько десятилетий. Чиновники и трейдеры пристально следят за тем, возобновит ли трубопровод «Северный поток — 1» работу позже на этой неделе после завершения плановых ремонтных работ. Москва уже существенно ограничила поставки энергоносителей на континент на фоне напряжённости, возникшей в связи со спецоперацией на Украине.
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