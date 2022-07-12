NTD: парижские пляжи стали альтернативой отдыху на курортах
Пляжный сезон открылся в столице Франции. Этому проекту уже 20 лет. И многие парижане считают пляжи на Сене хорошей альтернативой отдыху на курортах.
В этом году в Париже любителей поплавать ждут шесть бассейнов. Рядом есть шезлонги и зонты. Также огорожена зона для катания на лодках.
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