NBC News: невыносимая жара — погода в США приближается к температурным максимумам
По США сегодня вечером проносится невыносимая жара. Температурные максимумы могут быть побиты.
МАЛЬЧИК: Я чувствую себя, как будто я на солнце.
По США сегодня вечером проносится невыносимая жара. Температурные максимумы могут быть побиты.
МАЛЬЧИК: Я чувствую себя, как будто я на солнце.
КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики «одного Китая», заявил посол страны в Соединённых Штатах Цинь Ган.
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли на турнире в Абу-Даби.
Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Власти США полагают, что Иран поддержал проведение российской спецоперации на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб.
Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.
Российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.
Южноамериканская торговая организация Mercosur отказала президенту Украины в выступлении на саммите в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел страны Рауль Кано.
Народный артист Валерий Баринов, болельщик «Локомотива», прокомментировал новость о подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.
Российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров, следует из заявления Минобороны России.
Китай не желает начала новой холодной войны, в случае её начала все участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.
Защитник «Торино» Глейсон Бремер продолжит карьеру в «Ювентусе».
Правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.
Российские моряки устранили минную опасность в акватории мариупольского порта в Донецкой Народной Республике, следует из заявления Минобороны России.
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Президент «Красавы» Евгений Савин зарегистрировал клуб на Кипре.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток» и видит в нём фактор энергобезопасности Европы.
Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
В Тамбовской области обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода». Совещание провёл врио главы администрации Максим Егоров.
Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак» в первом туре РПЛ.
Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью.
Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности.
В Ставропольском крае курсы повышения квалификации пройдут 300 педагогов из Антрацитовского района ЛНР. Занятия состоятся на базе краевого института развития образования.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа.
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).
В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров рассказали, как защититься от финансовых мошенников.
Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.
Нападающий Роберт Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».
Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
США вынуждены конкурировать с другими странами по части влияния в ООН из-за большой задолженности перед всемирной организацией, заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд.
В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.
Георгий Викулов, директор центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, рассказал о мерах защиты от чумы в России.
Генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.
Врач-невролог клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Иван Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом.
Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков высказался о планах ЕС провести грядущую зиму без российского газа.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, в каких случаях могут быть вредны арбузы и дыни.
В США рассматривают дополнительные возможности подготовки украинских военных, в числе обсуждаемых вариантов — обучение пилотов, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним матч за мировую шахматную корону.
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги.
Майер-терапевт Ольга Парфёнова рассказала, как определить причину бессонницы.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о мерах поддержки отрасли народно-художественных промыслов (НХП).
Число самозанятых в Московской области превысило 403 тыс., заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.
Таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
В 2022 году в Удмуртии выявили 519,2 га земель сельскохозяйственного назначения, которые заросли борщевиком Сосновского.
Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал новость, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом».
В Тверской области нашли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.