NTD: аномальная жара принесла в Европу пожары и смерти

По мере того как в Европе усиливается жара, на континенте фиксируют множество смертей, вызванных аномальной погодой. Как передаёт NTD, по всему региону также вспыхивают масштабные лесные пожары. С огнём борются Испания, Греция, Франция, Италия и Великобритания.

В Португалии зарегистрировали более 1000 смертей, вызванных аномальной жарой. Среди умерших, в основном, пожилые люди.

По мере того как в Европе усиливается жара, по всему региону вспыхивают масштабные лесные пожары. С огнём борются Испания, Греция, Франция, Италия и Великобритания.

На юго-западе Франции пытаются локализовать крупнейший лесной пожар в регионе более чем за 30 лет. Власти сообщили, что задержан человек, которого обвиняют в поджоге.

За последнюю неделю пожары распространились почти на 200 квадратных километров сельской местности в регионе Бордо. Эвакуировали более 34 тысяч человек.

А это то, что осталось от кемпинга возле Аркашонского залива. Здесь находится самая высокая песчаная дюна Европы, и как правило, здесь много отдыхающих. Но теперь остались только сгоревшие велосипеды, мебель и домики для туристов.

Местный житель Поль наблюдает с пляжа, как пламя подбирается к его дому.

ПОЛЬ ВЕРТЬЮ, местный житель: Мы надеемся, что огонь удастся сдержать в лесу и на следующей неделе мы сможем вернуться домой. А потом оценим ущерб.

В Греции сильный ветер создал огромный очаг возгорания возле жилых домов на окраине Афин. На борьбу с огнём направили 24 самолёта и более 420 пожарных, в том числе команду из Румынии.

Эвакуировали четыре пригорода и больницу. О пострадавших или сгоревших домах пока информации нет.

В Великобритании также фиксируют рекордные летние температуры, которые приближаются к ранее невиданным 40 градусам.

К востоку от столицы большой пожар охватил дома в городке Веннингтон. Пламя перекинулось на соседние поля и приблизилось к старинной церкви.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я быстро пробежал через сад перед домом, чтобы посмотреть, что происходит, и столкнулся со своим соседом Стивом, который когда-то был пожарным. Секунд через 30 мы подбежали к дому, и гараж уже горел. Также горела их машина, и огонь перекидывался на забор. Он распространялся невероятно быстро.

Согласно прогнозу ООН, в последующие 30 лет экстремальных лесных пожаров станет больше на треть.

Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.