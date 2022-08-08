Sky News: британские эксперты бьют тревогу — такого гуманитарного кризиса давно не было

Британские эксперты пришли к выводу, что даже с учётом всех дотаций некоторые британские семьи могут уйти в минус на более £1,6 тыс. в этом году. Они призывают власти предпринять срочные меры, потому что набор нынешних субсидий и налоговых послаблений не может избавить британцев от бедности и отчаяния этой зимой, когда ожидается новый скачок цен на топливо, пишет Sky News

В адрес британских властей звучат призывы увеличить единую социальную выплату, чтобы не дать людям впасть в ещё большую бедность, когда этой зимой вырастет цена на топливо, пишет на своём сайте Sky News. Как показал отчёт, созданный по инициативе бывшего премьер-министра Гордона Брауна, самые бедные слои населения не справляются с давлением инфляции. В некоторых семьях бюджет может сократиться на более £1,6 тыс. в год — и это уже после подсчёта государственных дотаций.

Эксперт по теме бедности профессор Дональд Хирш, автор этого отчёта, говорит, что предложенный правительством пакет мер не отвечает потребностям семей с низким доходом, нужны другие срочные меры. «Мы живём в невиданные времена, и этой зимой люди будут в отчаянии», — отметил он.

Кандидат в премьер—министры Лиз Трасс пообещала снизить налоги, если займёт этот пост. Её конкурент Риши Сунак сказал, что уберёт НДС в счетах за электроэнергию. Но профессор Хирш уверяет, что ни одна из этих мер не будет достаточной.

В его отчёте говорится, что среднестатистической безработной семейной паре с двумя детьми в год будет не хватать £1,3 тыс., и чем больше семья, тем больше недостача. Это с учётом всех послаблений: сокращения платы за электроэнергию и налогов, а также прямых субсидий.

«У нас такой гуманитарный кризис, какого Великобритания не видела десятки лет», — отметил Гордон Браун. При этом, по его словам, если не предпринять срочные меры, то пострадают миллионы детей и пенсионеров. Поэтому он призывает действующего премьер-министра Бориса Джонсона вместе с Риши Сунак и Лиз Трасс разработать законопроект о помощи этим людям уже на будущей неделе. По его словам нужно действовать срочно, поскольку впереди новое повышение цен на энергоносители, пишет Sky News.