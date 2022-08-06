Das Erste: британцам приходится ждать скорой помощи часами, а плановых операций — годами

Пандемия и старение населения создают нагрузку на британскую систему здравоохранения, которая сейчас столкнулась с самым большим кадровым кризисом в истории NHS. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, только в Англии не хватает 12 тыс. врачей в больницах и более 50 тыс. медсестёр и акушерок. Поэтому плановых операций пациентам приходится дожидаться годами, а скорая может ехать на вызов 12 часов.

Когда в канун Нового года у 18-летнего Джейми Риса из окрестностей Бирмингема произошла внезапная остановка сердца, его друзья набрали номер службы спасения. Но для прибытия скорой помощи прошло слишком много времени — почти в два раза больше, чем предписывает руководство британской службы здравоохранения NHS для таких чрезвычайных ситуаций, рассказывает телеканал Das Erste.

Джейми умер в больнице через несколько дней. Позднее его мать поделилась своими воспоминаниями: «Нам сказали, что в ту ночь дежурили 32 машины скорой помощи, но 17 из них пришлось ждать у больницы, чтобы выгрузить пациентов. Первые несколько минут — самые важные, Джейми быстро нужен был дефибриллятор и кислород. Если бы других пациентов можно было быстрее доставить в больницу, то скорая помощь быстрее добралась бы до Джейми и ему бы оказали помощь».

Это порочный круг, и такая ситуация угнетает и тех, кто хочет спасать жизни: Клэр Пуллан, работающая фельдшером на северо-западе Англии, постоянно вынуждена часами стоять возле больницы, прежде чем передать пациентов и поехать на следующий вызов. «Многим приходится ждать нас очень долго. Тем, кто одинок, страшно, и для родственников это тоже плохо, — признаёт она. — Но мы ничего не можем с этим поделать. Даже если это наш просчёт. Всё, что я могу сделать, это извиниться, когда приеду туда, и отправиться дальше».

В случае сердечных приступов или инсультов скорая помощь должна прибыть к пациенту в течение 18 минут. Однако цифры, опубликованные самой NHS, показывают, что сейчас врачам требуется в среднем 40 минут для прибытия по вызову. На юго-западе Англии на это уходит в среднем почти час, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В ходе опроса, проведённого профсоюзом GMB, который также представляет сотрудников скорой помощи, 85% респондентов заявили, что они уже становились свидетелями задержек, которые имели негативные последствия для пациентов. Для Деми Ли О'Лири, которая отвечает по телефону на экстренные звонки в центральном офисе, это уже стало печальной повседневной рутиной: «Когда пожилой человек лежит на полу всю ночь, а мы вынуждены сказать, что пройдёт 12 с половиной часов, прежде чем мы приедем, ты думаешь: это могут быть твои бабушка и дедушка. Ты слышишь, что они теряют сознание, что их дыхание становится всё хуже. Это очень плохо».

Пандемия и старение населения создают нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас столкнулась с самым большим кадровым кризисом в истории NHS. Именно к такому выводу пришёл парламентский комитет по здравоохранению в палате общин в Лондоне в конце июля. Только в Англии не хватает 12 тыс. врачей в больницах и более 50 тыс. медсестёр и акушерок. Это одна из причин рекордного отставания в проведении плановых операций и лечения в больнице: на данный момент около 6,6 млн человек по всей стране ожидают помощи.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению, консерватор Джереми Хант, заявил, что страна должна придерживаться принципа финансирования NHS за счёт налогов. «В каждой стране будут расти расходы на здравоохранение из-за старения населения и из-за новых методов лечения», — уверен он. В США люди будут платить больше частных взносов, в Германии или Нидерландах — больше страховых взносов, а в Великобритании, например, больше налогов. «Чтобы мы могли себе это позволить, нам нужна здоровая, растущая экономика», — подчеркнул политик.

Хант, который на ранней стадии выбыл из внутрипартийного конкурса на пост преемника Джонсона, также призывает свою собственную партию уделять больше внимания NHS и её проблемам. Однако во внутренней дуэли консерваторов за пост премьер-министра и преемника Джонсона кандидаты Риши Сунак и Лиз Трасс сейчас говорят не о NHS, а больше о снижении налогов, заключает немецкий телеканал Das Erste.