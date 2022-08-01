Daily Mail: гормоны вместо психолога для детей — британка выиграла суд против клиники по смене пола

Жительнице Великобритании Кире Белл в 16 лет врачи предложили принимать блокираторы полового созревания, хотя на самом деле у неё были психологические проблемы. Затем она стала принимать тестостерон, сделала операцию по удалению груди, но оказалось, что при смене пола прежние проблемы никуда не ушли. Поэтому теперь она добивается того, чтобы власти запретили давать медикаменты, влияющие на смену пола, несовершеннолетним, пишет Daily Mail.

В Великобритании суд предписал клинике в Тавистоке закрыть подразделение, которое занималось процедурой смена пола, пишет Daily Mail. Поводом для такого решения стал иск Киры Белл, которой в 16 лет в этой клинике стали давать лекарства, запустившие её переход к мужскому полу. Она дело выиграла, но затем столкнулась с процедурой апелляции — и наконец выиграла и в новом процессе. По её словам, это словно победа Давида над Голиафом.

Помог ей в этом отчёт доктора Хилари Касс, которая подтвердила, что у детей могут быть проблемы с психикой и медицинское вмешательство с целью изменения пола не помогает их разрешить. Но на Киру накинулись с критикой другие трансгендеры и активисты, обвиняли её в гомофобии и предательстве.

Кира попала к врачам этого центра в 2013 году, когда у неё были проблемы с психическим здоровьем. Она тогда сказала психотерапевту, что считает себя мальчиком. И врач вместо того чтобы искать причины её тревоги и депрессии, порекомендовал ей блокаторы полового созревания. Они должны были приостановить её развитие, дать ей время подумать, кем она себя ощущает.

При опросе её спрашивали, например, какая одежда ей нравилась, с мальчиками или с девочками она дружила. Кира говорит, что, похоже, врачи лишь хотели её успокоить, обращались к ней по выдуманному ею мужскому имени Квинси.

Но при этом ей не сказали, что у таких блокаторов есть долгосрочные последствия: задержка роста, снижение плотности костей, задержка умственного развития. И Кира говорит, что следующие два года были для неё «адом»: приливы, ночной пот, затуманенность сознания. Она говорит, что не смогла сдать школьные экзамены из-за последствий терапии.

«Я должна была проходить психотерапию несколько лет, прежде чем получить разрешение на приём таких лекарств», — говорит сейчас Кира. По её словам, лучше бы она вообще не имела возможности пройти эту процедуру.

Именно эти лекарства, как считает Кира, стали первым шагом на её пути к мужскому полу. В 17 лет она стала принимать тестостерон, из-за чего её голос стал ниже, на теле появились волосы, мышц стало больше. В 20 лет она прошла операцию по удалению груди. А затем пожалела об этом. «Мне было 22 года, и я поняла, что ничего не изменилось», — признаётся Кира.

Сейчас она перестала принимать мужские гормоны и живёт как женщина. Но некоторые изменения уже невозможно повернуть вспять.

Впрочем, для Киры борьба не окончена, ведь лечения ожидают ещё тысячи детей. А Кира выступает за то, чтобы детям запретили давать такие блокаторы полового созревания. Ведь, по её словам, множество детей и подростков даже 13 лет пишут в интернете, что уже жалеют о решении жить как представитель другого пола, отмечает Daily Mail.