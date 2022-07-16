Sky News: налоги, Джонсон и трансгендеры — в Великобритании состоялись первые дебаты претендентов на пост премьера

Пятеро оставшихся кандидатов в лидеры Консервативной партии Великобритании — и, соответственно, премьер-министры — в пятницу приняли участие в первых теледебатах, сообщает Sky News. По информации канала, на дебатах обсуждались исключительно внутренние проблемы страны, включая налоговую нагрузку, репутацию Бориса Джонсона и признание трансгендеров — для внешней политики и, в частности, украинского конфликта места не нашлось.

В Великобритании на канале Channel 4 состоялись первые теледебаты между пятью оставшимися кандидатами на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.

В «ожесточённом» споре, продолжавшемся 90 минут, сошлись бывший глава минфина Риши Сунак, министр иностранных дел Лиз Трасс, экс-министр обороны Пенни Мордонт, председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по вопросам равенства Кеми Баденох.

Как пишет сайт Sky News, Риши Сунак раскритиковал соперников за обещания снизить налоги, предупредив, что такая политика потребует привлечения заёмных средств и обернётся погружением страны ещё глубже в долговую яму, и предложив вместо налогов сосредоточиться на «настоящем враге, который вгоняет всех в бедность — инфляции». Сунак подчеркнул, что ему на посту министра финансов пришлось принимать «сложные решения», чтобы найти деньги на здравоохранение и соцстрахование, а обещать в таких обстоятельствах снизить налоговое бремя на граждан — значит рассказывать «сказки».

Впрочем, Лиз Трасс, предлагавшая ранее отменить запланированное повышение налога на прибыль организаций и отложить введение экологических налогов, в ответ отметила, что «добиться за счёт налогов экономического роста нельзя», а Пенни Мордонт напомнила, что британцам прямо сейчас требуется помощь от властей в виде налоговых послаблений, без которых Соединённое Королевство рискует уже очень скоро стать «одной из самых неконкурентоспособных стран в мире», говорится в материале Sky. В свою очередь, Том Тугендхат напомнил, что он стал единственным членом специальной парламентской группы, проголосовавшим против инициированного Сунаком повышения взносов на соцстрахование, а Баденох отметила, что если Великобритании удастся сохранить экономический рост, ей не придётся ради сокращения налогового бремени сокращать объём госуслуг.

По информации Sky News, кандидаты также обсудили резкий рост повседневных расходов в Великобритании, создание в стране «зелёной» экономики и обеспечение Национальной системы здравоохранения. А госпоже Мордонт пришлось отвечать на неудобные вопросы о самоидентификации трансгендерных персон — ранее кандидата раскритиковали за то, что она сначала поддерживала трансгендеров, а затем резко сменила позицию. Мордонт в ответ сообщила, что никогда не выступала в поддержку лиц, сменивших пол, подчеркнув: «Я женщина, женщина с биологической точки зрения — и если бы мне удалили грудь, я всё равно бы ей осталась. Но с юридической точки зрения я тоже женщина». По словам кандидата, некоторым людям, которые рождаются мужчинами, удаётся получить документы, подтверждающие, что они стали женщинами, «но это не значит, что мы с ними одинаковые».

Участников дебатов также попросили в формате «да или нет» ответить на вопрос, является ли ушедший в отставку премьер Великобритании честным человеком. Большинство из кандидатов отказались соблюдать условия вопроса, дав пространные ответы — но Кеми Баденох ответила: «Иногда», а Том Тугендхат прямо заявил: «Нет», пишет сайт Sky News.

Согласно результатам экспресс-опроса, проведённого после завершения трансляции компанией Opinium, победителем дебатов стал господин Тугендхат, которому отдали свои предпочтения 36% респондентов. Второе место занял Риши Сунак, которого поддержали 24% опрошенных, а третье разделили Мордонт и Баденох, собравшие по 12% голосов. Главу британского МИДа Лиз Трасс сочли победителем лишь 7% респондентов, передаёт Sky.

Между тем, как напоминает корреспондент канала, до сих пор лидером по количеству голосов в каждом раунде голосования, которое проводится среди членов парламента от Консервативной партии, до сих пор становился Сунак, тогда как Тугендхат всякий раз оставался в хвосте. Следующий, третий по счёту этап выборов, по результатам которого отсеются ещё несколько кандидатов, состоится в ближайший понедельник, а к концу недели претендентов на пост премьера останется только двое. Финалисты проведут лето, занимаясь предвыборными кампаниями, а имя следующего премьера станет известно 5 сентября.