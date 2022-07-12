Times: «Бориса будут умолять вернуться» — союзники уверены, что Джонсон уходит ненадолго
Борис Джонсон не исключает своего возвращения в случае краха правительства его преемника. По словам союзников британского премьера, после ухода в отставку он не собирается «исчезнуть» из политической жизни страны, сообщает The Times.
В интервью изданию один из соратников Джонсона предположил, что новому главе правительства будет трудно справиться с растущим расколом внутри Консервативной партии. На его взгляд, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, который рассчитывает возглавить кабинет министров, рискует быстро лишиться премьерского кресла из-за его конфликта с правыми тори и надвигающейся рецессии.
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