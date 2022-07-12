Times: «Бориса будут умолять вернуться» — союзники уверены, что Джонсон уходит ненадолго

Если его преемник потерпит неудачу, то Борис Джонсон может вновь возглавить Консервативную партию и правительство. Такое мнение в интервью The Times высказали соратники британского премьера. По их утверждению, до своего неминуемого возвращения политик продолжит работу в парламенте и сохранит «внешнее» влияние на кабинет министров.

Борис Джонсон не исключает своего возвращения в случае краха правительства его преемника. По словам союзников британского премьера, после ухода в отставку он не собирается «исчезнуть» из политической жизни страны, сообщает The Times.

В интервью изданию один из соратников Джонсона предположил, что новому главе правительства будет трудно справиться с растущим расколом внутри Консервативной партии. На его взгляд, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, который рассчитывает возглавить кабинет министров, рискует быстро лишиться премьерского кресла из-за его конфликта с правыми тори и надвигающейся рецессии.

«Он (Джонсон. — ИноТВ) уходит ненадолго, — сказал The Times собеседник. — К нему лояльно относится треть парламентской партии, и он не уходит с поста депутата. Он может получить значительное влияние извне, и кто знает, что тогда произойдёт».

Ещё один товарищ Джонсона сравнил его с Уинстоном Черчиллем, который после перерыва возглавил Великобританию в 1951 году. «Партия будет умолять Бориса вернуться. Они будут сожалеть о том, что сделали», — уверен соратник действующего премьера.

Премьер-министр отказался поддерживать кандидатов на пост лидера Консервативной партии, который он покинул на днях. Джонсон предположил, что подобные заявления могут навредить претендентам. «Я не хочу больше говорить обо всём этом, — сказал он журналистам. — Идёт борьба (за премьерский пост. — ИноТВ), и, знаете ли, мне не хотелось бы подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку».

Джонсон не стал отвечать на вопросы о том, чувствует ли он себя «преданным» своими однопартийцами. При этом политик выразил уверенность, что поиски замены дадут «хороший результат», несмотря на то что многие кандидаты работали над его свержением, заключает The Times.