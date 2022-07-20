Насмешка над женщинами — Fox News о номинации на премию «Женщина года» трансгендерной пловчихи

Это оскорбительно, это пощёчина, это удар под дых, — так прокомментировала пловчиха Райли Гейнс из Университета Кентукки номинацию на премию американской Национальной ассоциации студенческого спорта «Женщина года NCAA» трансгендера Лию Томас. В программе Такера Карлсона на Fox News она заявила, что на почётное звание претендует человек, который 95 процентов своей жизни провёл как мужчина. Но год назад Лия идентифицировала себя женщиной и теперь оставляет позади многих достойных спортсменок, которые посвятили плаванию свои жизни.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Лия Томас был пловцом в колледже, и он был довольно хорош. Потом он довольно хитро решил идентифицировать себя женщиной и стал великим. Ну что вы, совсем не афера или что-либо в этом роде! И теперь его номинировал Университет Пенсильвании, который является членом Лиги плюща, на премию американской Национальной ассоциации студенческого спорта «Женщина года NCAA». В общем, мужчина участвует в соревнованиях по плаванию среди женщин и получает за это награду.

Райли Гейнс тоже соревнуется за Университет Кентукки как пловчиха, и она — женщина. Она также была номинирована на звание «Женщина года NCAA», и сегодня она присоединяется к нам.

Райли, большое спасибо, что вы пришли. Не проще ли сразу идентифицировать себя восьмиклассником и просто господствовать в детском плавании?

РАЙЛИ ГЕЙНС, пловчиха от Университета Кентукки: Да, верно. Похоже на то, что всë к этому идёт, не так ли?

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Ещë как! Извините, что я это высмеиваю, но я не знаю, что ещë сказать. Что вы думаете по этому поводу? Вы же были номинированы.

РАЙЛИ ГЕЙНС, пловчиха от Университета Кентукки: Всë именно так, как оно есть, это — издевательство. Вот, во что всë это превратилось. То, чему мы, спортсменки, посвятили всю свою жизнь, стало предметом для насмешек. Это оскорбительно, это невероятно обескураживает и, откровенно говоря, неправильно.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Ну и, тем более, если спросить любого пловца — плавание, должно быть, самый болезненный из всех видов спорта. Переносимость боли является одним из ключевых качеств для студенческого плавания, способность терпеть множество физических страданий в бассейне. Вы годами это терпели, а теперь какой-то парень вдруг обходит вас. Вас это не задевает?

РАЙЛИ ГЕЙНС, пловчиха от Университета Кентукки: Получается, что у нас есть «женщина года NCAA», которая провела 95 процентов своей жизни как мужчина, что просто не сходится. Это невероятно оскорбительно. Подумать только обо всех достойных спортсменках, которые могли бы получить награду, которую получила Томас после буквально одного года, ведь именно столько времени Томас провела как женщина. Так что, да, это оскорбительно, это удар под дых, это пощëчина и это полный регресс всего того, что записано в Разделе IX (федеральный закон США, запрещающий дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. — ИноТВ).

По иронии судьбы, я принесла письмо, которое я получила сегодня от NCAA. Я получила его на пороге, когда собиралась к вам в студию, но захватила его с собой. В нëм говорится, что эта награда основана на Разделе IX. Я просто остановлюсь на секунду: она основана на Разделе IX, и в связи с 50-летием Раздела IX в этом году вручение награды NCAA «Женщина года» предоставляет важную возможность почтить заслуги невероятных женщин и отразить влияние женщин на межвузовский спорт. Как только я прочитала это, и, честно говоря, как вы и сказали, я просто посмеялась. Потому что именно этим мы сейчас и занимаемся — смеëмся над женщинами.

Дата выхода в эфир 19 июля 2022 года.