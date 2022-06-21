CNN: ради честного соперничества — Международная федерация плавания ограничила допуск трансгендерных женщин к соревнованиям

Международная федерация плавания (ФИНА) по итогам состоявшегося в воскресенье съезда приняла решение ужесточить правила, регулирующие участие трансгендерных спортсменок в соревнованиях высшего уровня, передаёт CNN. Как сообщает канал, руководство федерации, проконсультировавшись с ведущими экспертами, запретило спортсменкам, совершившим трансгендерный переход в возрасте старше 12 лет, участвовать в женских соревнованиях. По данным CNN, аналогичные решения вскоре могут принять ФИФА и Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

Главной новостью минувшего воскресенья с проходящего в Будапеште чемпионата мира по водным видам спорта стало объявленное Международной федерацией плавания (ФИНА) решение ограничить допуск трансгендерных женщин к соревнованиям высшего уровня.

Воскресный шаг ФИНА стал очередной главой в истории, которая вот уже некоторое время вызывает жаркие споры в спортивном сообществе. Между тем, объявив о своём решении, федерация также заявила, что планирует создать новую, «открытую» категорию, в которой смогут соревноваться трансгендерные женщины.

В соответствии с новыми правилами, трансгендерные женщины всё ещё могут принимать участие в соревнованиях при том условии, если завершили трансгендерный переход к возрасту 12 лет.

За введение нового регламента проголосовали более 71 процента членов национальных плавательных федераций с правом голоса в ФИНА — всего таких насчитывается 152. Перед голосованием чиновники заслушали доклад специальной рабочей группы по проблемам трансгендеров, в которую вошли ведущие фигуры из медицинской, юридической и спортивной сфер.

Новые правила вступают в силу немедленно.

ХУСЕЙН АЛЬ-МУСАЛЛАМ, президент ФИНА: Этот регламент основан на научных данных. Ввести его было необходимо для того, чтобы обеспечить на наших соревнованиях честное соперничество.

По новым правилам право участвовать в соревнованиях высшего уровня потеряет в том числе американская пловчиха Лиа Томас. Томас два года соревновалась в студенческих чемпионатах в составе мужской сборной, а на последнем курсе колледжа после трансгендерного перехода перевелась в женскую. Томас стала первой спортсменкой-трансгендером, одержавшей победу в первом дивизионе соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), завоевав золото на дистанции 500 метров вольным стилем.

Завершив карьеру на студенческом уровне, Томас говорила, что надеется однажды отправиться на Олимпиаду. Комментируя нынешние вести, спортсменка заявила в интервью ESPN: «Свежий пресс-релиз ФИНА очень меня расстроил. Это решение носит дискриминационный характер и не принесёт ничего, кроме вреда всем женщинам».

А вслед за ФИНА, ограничившей доступ трансгендерных женщин к соревнованиям высшего уровня, ФИФА и Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявили, что также пересмотрят свои регламенты для участия спортсменов-трансгендеров. В организациях заявили, что будут консультироваться с ведущими научными экспертами и правозащитниками, специализирующимися на данном вопросе, — как поступили и в ФИНА.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июня 2022 года.