BFM TV: Брижит Макрон встретится в суде с обидчицами, назвавшими её трансгендером

Две женщины, распространявшие в интернете ложные слухи о Брижит Макрон, предстанут перед судом в Париже, сообщает BFM TV. Как передаёт издание, обвиняемые распространили теорию о том, что первая леди Франции на самом деле является трансгендером. К иску жены президента присоединились её трое детей и брат, передаёт сайт телеканала.
Две женщины, распространявшие в интернете ложный слух о том, что Бриджит Макрон на самом деле трансгендер, предстанут перед судом по требованию супруги президента, сообщает BFM TV со ссылкой на источники в французской системе правосудия. Первое слушание в рамках этого гражданского процесса было назначено на 15 июня в 17-й палате парижского суда.
По словам источника, иск Бриджит Макрон основывается на положениях Гражданского кодекса, касающихся защиты частной жизни. По информации французских СМИ, трое детей Брижит Макрон и её брат присоединились к иску вызову, в частности, обвинив женщин в посягательстве на частную жизнь, нарушении прав личности и нарушении права на изображение.
Одна из женщин, против которой был подан иск, презентует себя как «медиума», а другая представляется «независимым журналистом», сообщает издание. 10 декабря они разместили на YouTube-канале «медиума» фотографии первой леди и её семьи. С их подачи в последние месяцы в социальных сетях распространились сообщения о том, что Брижит Макрон, урождённая Тронье, на самом деле является трансгендером, чьё имя при рождении было Жан-Мишель, напоминает сайт телеканала. Утверждалось, что для сокрытия этого факта был организован масштабный заговор. Как сообщается, позже эти домыслы вылились в более серьёзные обвинения в педофилии в адрес первой леди Франции.
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