Daily Mail: новая стратегия британского МВД грозит комикам волной заявлений в полицию из-за шуток о трансгендерах

В Министерстве внутренних дел Великобритании приступили к разработке новой стратегии по преступлениям на почве ненависти, предполагающей поощрение граждан к более бдительному отношению к такого рода правонарушениям, пишет Daily Mail. По информации издания, активисты опасаются, что из-за такого подхода сторонники «воукизма» станут заваливать полицию жалобами из-за шуток на определённые темы — включая, например, гендерные вопросы, из-за которых под шквал критики недавно попал известный комик Рики Джервейс.

Министерство внутренних дел Великобритании начало разрабатывать новую стратегию по борьбе с преступлениями на почве ненависти, направленную на то, чтобы люди «чаще обращались в правоохранительные органы по поводу всех видов таких правонарушений», включая и дискриминацию по признаку гендерной идентичности, сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, сторонники инициативы, в рамках которой предлагается в том числе предъявлять виновникам обвинения в так называемых «инцидентах с проявлением ненависти некриминального характера» (non-crime hate incidents), надеются, что она поможет обеспечить людям чувство защищённости от посягательств. Между тем активисты, выступающие за свободу слова, опасаются, что в результате пострадают комики, которых могут начать преследовать за шутки на определённые темы — к примеру, по поводу появления «трансгендерной идеологии», пишет газета.

Как подчёркивает корреспондент Daily Mail, стратегия МВД разрабатывается, несмотря на вынесенное британским Апелляционным судом в прошлом году постановление, запретившее полиции регистрировать мнения по гендерным вопросам в качестве «инцидентов с проявлением ненависти некриминального характера». Несмотря на то что такие инциденты не влекут за собой уголовного преследования, они всё же вносятся в реестр правонарушений, отмечает журналист.

Комментируя в интервью Daily Mail политику министерства, адвокат и член общественной организации «Честный коп» Сара Филлимор подчеркнула, что планы ведомства идут вразрез с постановлением суда, и из-за этого полиция может оказаться «по ту сторону закона». «Такие планы говорят о том, что правительство проявляет либо невнимательность, либо неуважение к Апелляционному суду. Как бы то ни было, тот факт, что законодатели планируют расширять дискредитировавшую себя и незаконную практику регистрации инцидентов с проявлением ненависти некриминального характера, просто поражает», — цитирует её издание.

По мнению Филлимор, если полиция будет по-прежнему регистрировать жалобы на шутки комиков или любые другие заявления, не противоречащие закону, она будет создавать целые «нагромождения» нарушений. «А затем они будут обнаруживать в суде, что у них просто нет законных способов защиты. Эта оторванная от реальности стратегия просто источает высокомерие — будто если ты ведёшь борьбу «на правильной стороне истории», то закон тебе не писан. Но как можно быть на правильной стороне истории, если регулярно оказываешься по ту сторону закона?» — возмутилась юрист.

Впрочем, в министерстве такую критику решительно отвергают, пишет Daily Mail. «Все эти заявления никоим образом не соответствуют действительности — мы вовсе не планируем активнее регистрировать инциденты с проявлением ненависти некриминального характера и не собираемся ни подвергать преследованию комиков, ни вводить какой-либо механизм подачи жалоб. Свобода слова — это фундаментальное право, и мы всегда будем выступать в его защиту. Наш подход заключается в том, чтобы дать полиции возможность сосредоточить свои ресурсы на серьёзных преступлениях на почве ненависти, несущих ущерб — включая, например, насильственные действия и нападения на культовые сооружения», — заявил официальный представитель ведомства.

О планах МВД стало известно после того, как известный британский комик и создатель оригинальной версии популярного сериала «Офис» Рики Джервейс навлёк на себя гнев сторонников так называемой «воук»-идеологии, которые обрушились на артиста с яростной критикой после появления на платформе Netflix его нового фильма-концерта SuperNature, где Джервейс проходится по «культуре отмены» шутками о трансгендерах, Гитлере и СПИДе, напоминает Daily Mail. В самом начале фильма артист шутит, что комедия — это, «в сущности, когда какой-нибудь парень просто разговаривает», а затем делает вид, что не может вспомнить ни одного действительно смешного комика женского пола. Кроме того, в ходе концерта Джервейс также отмечает: «Сейчас самая страшная вещь, которую можно сказать — это: «У женщин не бывает пенисов», так ведь?».

После публикации фильма ЛГБТ-организации начали обвинять комика в преступлениях на почве ненависти — и в соответствии с новой стратегией МВД, теперь активисты смогут официально обратиться в полицию с жалобой по поводу его шуток, поясняет автор статьи.