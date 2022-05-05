Британский телеведущий: «культура отмены» привела Америку к фашизму

В Лос-Анджелесе вооружённый мужчина напал на комика Дейва Шаппелла прямо во время его выступления. Ранее Шаппелл получал угрозы за шутки в адрес трансгендерного сообщества. По мнению британского журналиста Пирса Моргана, нетерпимость к любым формам инакомыслия насаждается в соцсетях сторонниками «культуры отмены» и закономерно приводит к физическому насилию.

Послушайте, когда я смотрел, как (актёр. — ИноТВ) Уилл Смит влепил эту «пощёчину, которую видел весь мир», отчасти я воспринял это так: ладно, если ты такой чувствительный, почему бы не поговорить об этом? Ты отреагировал слишком остро. А теперь мы видим это нападение на Шаппелла… Я вот считаю, что Крис Рок, Дейв Шаппелл, Ларри-кабельщик — все эти непочтительные комики… Я их обожаю! Почему люди так реагируют на шутки?



ПИРС МОРГАН, телеведущий: Думаю, Шон, это естественное продолжение того, что мы целый день видим в Twitter, в соцсетях, где разгуливает агрессивная толпа сторонников «культуры отмены», считающая приемлемыми только собственные взгляды. И всякого, кто от этих взглядов отклоняется, надо стыдить, оскорблять, наказывать, отменять. И теперь мы видим, как это проявляется в виде физического насилия.



И это весьма зловещий поворот событий. Если комики не могут непочтительно шутить на сцене, не опасаясь ударов в лицо или чего похуже…У этого парня было оружие, которое могло убить Дейва Шаппелла! К чему это нас ведёт? Как это скажется на свободе слова, на свободе самовыражения, на юморе? Так что, я считаю, всё это очень тревожно.



И это прямое следствие того, что мы видели на церемонии вручения премии «Оскар». Я тогда отреагировал примерно так же, как и вы. По-своему это было похоже на кабацкую ссору: один мужик неуважительно высказался о жене другого, и всё кончилось пощёчиной. Но теперь мне думается, что на самом деле это стало очень плохим прецедентом. И теперь этот прецедент воспроизводят.



Думаю, если бы я сейчас был комиком, как Шаппелл и как все эти ребята с большой фанатской базой, перед большой аудиторией… Сейчас, выходя на сцену, беспокоился бы, откуда прилетит следующий удар. Во всяком случае, если где-то поблизости Крис Рок.



Вы упомянули «культуру отмены». Я работаю на радио уже 35 лет, 26 с половиной лет на Fox, как вы знаете… И за всё время в эфире я ни разу не призывал уволить кого-то, отменить или бойкотировать какую-то программу. Похоже, люди забывают, что у аудитории есть выбор. Она не обязана слушать какую-то радиопередачу, смотреть какое-то телешоу, ходить на выступление комика. Какую часть свободы люди упускают из виду? Потому что если я иду смотреть выступление комика, я хочу, чтобы не было запретных тем, пусть говорит всё, что хочет. А если тебя так легко обидеть, сиди дома. Я вот не обижаюсь! Шаппелл смешной, непочтительный, неполиткорректный. По-моему, один из лучших комиков, какие сейчас есть! Наряду с Крисом Роком.



ПИРС МОРГАН: Да. И кроме того… Кроме того, я считаю, внушает тревогу тот факт, что Дейва Шаппелла подвергли такой критике за шоу на Netflix, где он поднимает тему трансгендерности в Америке. Он высказывает некоторые очень интересные мысли — к примеру, о неравенстве в спорте — в связи с этим вопросом.



В свободном демократическом обществе, каким являются Соединённые Штаты, это должно обсуждаться. Должны быть оживлённые дебаты, споры, должен вырабатываться консенсус. Но такого не позволяют!



Итак, Дейв Шаппелл высказал кое-какие шутки о трансгендерном сообществе. По-моему, в них не было трансфобии. По-моему, он просто смеялся, как он смеётся над всеми. Но за это он получил угрозы расправой, угрозы в адрес семьи. Ему пришлось усилить охрану. А теперь мы видим, как на него напали на сцене!



И это возвращает нас к тому, что я говорил о «культуре отмены». В каком-то смысле это форма того самого фашизма, который эти самопровозглашённые прогрессивные «либералы», по их собственным словам, больше всего на свете ненавидят.



Итак, они пытаются диктовать, что мы можем считать приемлемым, что смешно, что нам должно быть позволено смотреть по телевидению или в кино, перед какими статуями нам благоговеть, каких исторических деятелей уважать и так далее. И если вы не ходите по струнке, теперь они будут прибегать к насилию, чтобы заставить вас. Это фашизм, и такого не должно быть в современной Америке, Британии или где бы то ни было ещё.



Дата выхода в эфир 04 мая 2022 года.