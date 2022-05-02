Telegraph: Microsoft раскритиковали за цензуру и издевательство над языком «ради инклюзивности»

Пользователи ополчились на новую функцию редактора Word, которая, по их мнению, пытается цензурировать текст и высмеивает нормы английского языка в угоду политкорректности. В частности, инструмент советует заменять фразу biological female (биологически женщина) на assigned female at birth (назначенная женщиной при рождении), а также воздержаться от названий профессий, составной частью которых является слово man, сообщает The Daily Telegraph.

Microsoft обвинили в излишней политкорректности. По мнению пользователей, новая функция Word фактически цензурирует текст и высмеивает язык, бросая вызов биологическому и лингвистическому значению слова «женщина», пишет The Daily Telegraph.

Ранее старт похожей инициативе дал Google. Интернет-гигант решил внедрить функцию «инклюзивного языка», которая побуждает пользователей избегать определённых терминов и предлагает заменять их «более приемлемыми», отмечает издание.

Разработчики Word представили аналогичный инструмент. В частности, людям советуют использовать словосочетание assigned female at birth (назначенная женщиной при рождении) вместо biological female (биологически женщина). Кроме того, программа предлагает воздержаться от названий профессий, составной частью которых является man, например, postman (почтальон), поскольку они могут «подразумевать гендерную предвзятость».

В список слов, которые Microsoft сочла спорными, попало даже motherboard (материнская плата). Но наибольшее общественное возмущение вызвало то, что компания увидела нечто оскорбительное в биологическом определении женщины, подчёркивает The Daily Telegraph.

«Похоже, Microsoft пытается повлиять на то, как люди обсуждают социальные проблемы. Но на самом деле представители компании не знают и не понимают, что именно они предлагают», — считает программистка и феминистка Хелен Станиленд.

«Что они имеют в виду под гендерной предвзятостью? Почему они предполагают, что прекрасно сформулированная фраза «биологическая женщина» может подразумевать гендерную предвзятость? Почему они предполагают, что «назначенная женщиной при рождении» может быть лучше?» — недоумевает она.

Соцсети также прохладно встретили новую функцию Word. «Назначенная при рождении? Эй, Microsoft, вы спятили? Вам известно, что врачи не «назначают» пол при рождении? Обычно они выявляют его задолго до рождения», — напомнил компании один из комментаторов.

Представители Microsoft поспешили уточнить, что советы редактора могут не подходить для «всех пользователей и ситуаций». Поэтому, по их словам, его всплывающие предупреждения являются «совершенно необязательными» к исполнению и могут быть отключены в любой момент.

Тем не менее оправдания Microsoft показались критикам неубедительными. «Ошибочные предложения об инклюзивности могут привести к созданию запутанных, нечитаемых трактатов и даже навредить семантической целостности языка», — утверждает старший научный сотрудник американского Международного центра права и экономики Лазар Радич.

«Я рассматриваю «инклюзивные предупреждения» как оскорбление самой концепции человеческого языка — независимо от того, о каком конкретно языке идёт речь. Слова по определению исключительны в том смысле, что они служат для отделения одной вещи — или, скорее, одной категории вещей — от всех остальных», — поясняет он. «В этом их функция и красота. Неужели мы должны объединить весь язык в одно всеобъемлющее слово, чтобы включить в него всех и каждого?» — риторически спрашивает Радич.