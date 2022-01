Daily Mail: Тунберг вместо Черчилля — британские школы избавляются от героев прошлого ради толерантности

В Соединённом Королевстве растёт число образовательных учреждений, которые не хотят чествовать таких видных деятелей страны, как прославленный мореплаватель Фрэнсис Дрейк или премьер-министр Уинстон Черчилль. Вместо этого они предпочитают продвигать представителей современного «прогрессивного движения», включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и американскую поэтессу Аманду Горман, пишет Daily Mail.

По словам издания, десятки школ в Соединённом Королевстве охватила тенденция «по удалению из истории имён ключевых фигур». В опалу попали те, кто, как считается, получал выгоду от колониализма или имел «неприемлемые» взгляды на расу или пол.

Британские ученики объединяются в так называемые дома — группы разных возрастов для участия в спортивных и академических мероприятиях. Традиционно они носили имена национальных героев, основателей и местных знаменитостей. Но стремление к более «актуальным» и «разнообразным» деятелям привело к переименованию «домов» как минимум в 30 школах, поясняет Daily Mail.

Новую волну переименований возглавляют футболисты, спортсмены и защитники окружающей среды. При этом упор делается на женщин, этнические меньшинства и гомосексуалистов, подчёркивается в статье.

Так, младшая школа Хауден в Восточном Йоркшире отказалась от упоминания знаменитых мореплавателей Фрэнсиса Дрейка и Уолтера Рэли, а также адмирала Нельсона. На их место пришли экоактивистка Грета Тунберг, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за всеобщее образование, и американская поэтесса Аманда Горман, читавшая стихи на инаугурации Джо Байдена.

Подготовительная школа Линдхёрст Хаус в Северном Лондоне заявила, что исключила имена исследователей Ричарда Гренвилла и Джона Хокинса «в свете движения Black Lives Matter и за связь с работорговлей». Их заменили поэт Джон Китс, британская медсестра ямайского происхождения Мэри Сикол и Николас Уинтон, спасавший детей из оккупированной нацистами Чехословакии.

Дрейк, Хокинс, Гренвилл и Рэйли также исчезли из муниципального колледжа Южного Молтона в Девоне. Было принято решение, что их причастность к «работорговле, колонизации, порабощению, эксплуатации и подавлениям… не отражают ценности и дух учебного заведения».

Кроме того, остракизму подверглись Черчилль и Джоан Роулинг. Автора «Гарри Поттера» отменили как минимум в пяти школах после того, как она разозлила транс-активистов своими публикациями в Twitter, обращает внимание Daily Mail.

Разумеется, изменения вызвали негодование. Более 300 бывших учеников школы Уильяма Эдвардса в Эссексе подписали петицию против решения руководства переименовать «дома», названные в честь местных семей, в честь иконы гражданских прав США Розы Паркс, сестры милосердия Флоренс Найтингейл, телеведущего Дэвида Аттенборо, спортсменки Джессики Эннис-Хилл и «гея-дешифровщика» Алана Тьюринга.

«Школы превратились в рассадник толерантных идей, направленных на стирание нашей национальной идентичности», — заявил Daily Mail председатель Кампании за настоящее образование Крис Макговерн.

Peanutb: Национальный герой низложен ради девочки-недоучки и неэффективного футболиста. Во что превращается наша страна?

MFL: Родители должны отказаться признать изменения. Они также должны заменить заведующих школами и, при необходимости, директора.

Yerr but no but: То есть, по сути, отменяют всех тех, кто был британцами.

doggerzzz: Это позор!

francisco pereira: Печальные. Печальные времена.