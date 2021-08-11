Express: «потворствуют конспирологам» — британские вузы раскритиковали за поддержку антинаучных идей
Знаменитый эволюционный биолог Ричард Докинз обрушился с критикой на «толерантные» британские университеты. Академик обвинил их руководство в том, что оно потворствует распространению псевдонаучных идей и конспирологических теорий, включая гипотезу о плоской Земле, сообщает Daily Express.
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