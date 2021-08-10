Telegraph: «слишком много желающих» — британскую молодёжь предостерегают от поступления в вузы

Ведущий филантроп Соединённого Королевства в сфере образования Питер Лампл призвал молодых британцев не спешить с поступлением в университеты. По его словам, выпускники вузов не могут выплатить долги за обучение, создавая дополнительную нагрузку на госбюджет, и зачастую не находят работы по специальности, передаёт The Daily Telegraph.

В университеты собираются поступать «слишком много» молодых британцев. Такое мнение высказал ведущий филантроп Соединённого Королевства в сфере образования, основатель и председатель благотворительной организации Sutton Trust Питер Лампл, пишет The Daily Telegraph.

По словам Лампла, растущее число абитуриентов, которые стремятся получить высшее образование, стало «огромной» проблемой. Его комментарии прозвучали на фоне рекордного количества заявок на поступление в университеты: 44% всех 18-летних жителей Англии хотят получить место в вузах, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Между тем в британском правительстве растёт беспокойство относительно числа учащихся, которые поступают в университет, но в конечном итоге оказываются обременёнными долгами, которые они не могут выплатить. В результате оплачивать счета приходится казначейству, поясняет издание.

Лампл потратил 20 лет и миллионы фунтов, чтобы увеличить количество студентов из неблагополучных семей в самых престижных университетах Великобритании. Но теперь он убеждён, что «чересчур много» людей получают научные степени.

«Я думаю, что слишком много детей учится в университетах. Слишком много выпускников имеют большую задолженность — уровень долга астрономический, — и во многих случаях они получают навыки, которые не нужны рынку», — сказал он The Telegraph.

«Студенты не смогут выплатить долг, так что это большая проблема. Кто будет платить? Мы даём им деньги — налогоплательщик финансирует их обучение — и налогоплательщик не получит свои средства обратно», — добавил он.

В интервью изданию Лампл также предположил, что некоторым студентам «лучше подходит» профессионально-техническое образование при производстве, которое уже предлагают некоторые компании, в том числе Amazon и Goldman Sachs. Участники таких программ «получают возможность зарабатывать и учиться, заканчивают обучение без долга и приобретают навыки, которые нужны рынку», подчеркнул филантроп.

Между тем британские министры уже дали понять, что намерены продвигать эту инициативу, чтобы больше молодых людей, в том числе желающих поступить в университет, оценили выгодность этого варианта. Источники, близкие к министру образования Гэвину Уильямсону, сообщили The Daily Telegraph, что он «всецело поддерживает» выводы Лампла.