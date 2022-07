Hill: квиддич станет квадболом из-за скандала с Джоан Роулинг и авторских прав

Три крупные организации, продвигающие спортивную игру «квиддич», прототип которой был описан в серии популярных детских книг про Гарри Поттера, подтвердили, что намерены изменить название реальной игры на «квадбол». Они мотивируют это тем, что хотели бы дистанцироваться от автора книг Джоан Роулинг, которая не поддерживает трансгендеров, а также чтобы создать торговую марку с уникальным названием. Дело в том, что все права на название «квиддич» принадлежат компании Warner Bros. Поэтому возможности для трансляций и спонсорства в этом виде спорта сейчас ограничены, поясняет The Hill.

Три крупные организации, которые продвигают спортивную игру «квиддич», созданную по мотивам вымышленной игры с мячом верхом на мётлах из детских кних про Гарри Поттера, намерены официально изменить название этого вида спорта на «квадбол». Вначале об этом объявила Высшая лига квиддича (MLQ), в состав которой сейчас входит 16 команд в США и Канаде. А затем решение поддержали Международная ассоциация квиддича (IQA) и организация Квиддич США (USQ), которые являются руководящими органами в этом виде спорта, сообщает The Hill.



Игра в квиддич была адаптирована из серии популярных детских книг про Гарри Поттера, которые написала Джоан Роулинг. Первый настоящий матч по квиддичу был организован в 2005 году и проходил в колледже Миддлбери в Вермонте. К настоящему моменту количество людей, занимающихся этим видом спорта на полупрофессиональном уровне, заметно выросло: сейчас насчитывается около 600 команд по квиддичу в 40 странах, говорится в статье.



По словам представителей этих спортивных ассоциаций, они приняли решение изменить название игры на «квадбол» по двум причинам. С одной стороны, они хотят дистанцироваться от автора книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг, которая и придумала квиддич, поскольку не разделяют её негативного отношения к трансгендерам, пишет The Hill.



А кроме того, важную роль здесь играют финансовые причины: проблема в том, что всеми правами на название «квиддич» в качестве зарегистрированной торговой марки владеет компания Warner Bros. Она также занимается производством фильмов и другого медиаконтента на базе книг про Гарри Поттера, поясняется в статье. В результате возможности для трансляции матчей и для спонсорства в этом виде спорта сейчас ограничены.



Поэтому организаторы соревнований решили создать и зарегистрировать себе новую торговую марку с уникальным названием «квадбол» (по количеству мячей, находящихся на поле). Североамериканские ассоциации USQ и MLQ подали заявку на изменение названия ещё в декабре прошлого года, после опроса игроков и болельщиков, которые активно поддержали эту идею, пишет The Hill.



Они будут владеть всеми правами на торговую марку «квадбол» в США и вскоре внесут соответствующие изменения в свои названия, поясняется в статье. В свою очередь, IQA планирует заключить лицензионное соглашение на использование слова «квадбол» и в ближайшем будущем также внесёт этот термин в своё название, сообщается в статье.



Исполнительный директор USQ Мэри Кимбалл подчеркнула в этой связи, что за последнее время интерес к этому виду спорта заметно вырос. «Менее чем за 20 лет наш вид спорта вырос из нескольких десятков студентов колледжей, расположенных в сельской местности Вермонта, до глобального явления с тысячами игроков, полупрофессиональными лигами и международными чемпионатами», — отметила она.



А председатель попечительского совета IQA Крис Лау заявил, что он в восторге от того, что принял непосредственное участие в продвижении нового названия. «Мы уверены в этом шаге и с нетерпением ждём все новые возможности, которые откроет для нас квадбол. Это важный момент в истории нашего спорта», — подчеркнул Лау.