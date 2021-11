Times: школьные корпуса имени Черчилля и Роулинг переименовали в честь темнокожих футболиста и медсестры

В начальной школе Ричмонда отказалась от названий корпусов в честь бывшего премьера Уинстона Черчилля и популярной писательницы Джоанны Роулинг, решив переименовать их в память о героической медсестре с Ямайки и знаменитом темнокожем футболисте. По словам администрации, это было сделано по итогам голосования учеников, которые активно поддержали инициативу по созданию более разнообразной образовательной среды, пишет The Times.

Начальная школа при Англиканской церкви Святой Троицы в Ричмонде решила переименовать свои корпуса, которые раньше были названы в честь британского лидера Уинстона Черчилля и писательницы Джоан Роулинг, выпустившей популярную серию детских книг о Гарри Потере. Администрация школы пояснила, что это было сделано по итогам проведённого среди учеников голосования, чтобы поддержать культурное «разнообразие», пишет The Times.



Теперь одно из этих зданий будет носить имя известного темнокожего футболиста Маркуса Рашфорда из клуба Manchester United, нападающего национальной сборной и обладателя ордена Британской империи. А второе решено назвать в честь Мэри Сикол, медсестры с Ямайки, которая создала и возглавила госпиталь в Крыму для оказания помощи раненым во времена Крымской войны в середине XIX века.



Как пояснили в руководстве школы, это было сделано согласно пожеланиям учеников. При этом два других корпуса по-прежнему будут носить имена легендарного телеведущего сэра Дэвида Аттенборо и британской защитницы прав женщин Эммелин Панкхёрст. Об этом администрация проинформировала родителей и опекунов своих учеников, сообщает The Times.



Голосование среди школьников на эту тему было проведено в октябре, который был объявлен месяцем истории темнокожих (Black History Month) и посвящён знакомству с достижениями и со вкладом темнокожих представителей общества в культурную и политическую жизнь. По словам администрации, ученики захотели изменить названия школьных зданий, чтобы придать им «больше разнообразия», поэтому им предоставили возможность выбрать новых выдающихся деятелей из составленного руководством списка.



«Для нас важно, чтобы мы отражали то, что важно для наших учеников и их семей, и не только в процессе их обучения, но и посредством той среды, в окружении которой они учатся», — заявила в этой связи директор школы Элисон Бейтман. Она рассказала, что инициативу изменить названия корпусов школьники начали обсуждать ещё в прошлом году, поскольку они не чувствовали, что существующие названия полностью отражают «разнообразие школьного сообщества», говорится в статье.



В прошлом году памятник Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне был повреждён в разгар споров о взглядах бывшего британского премьер-министра на империализм и расовые отношения. В то время как Джоан Роулинг ранее обвиняли в «трансфобии» из-за высказываемых ею взглядов на гендерные проблемы и права женщин, напоминает The Times.